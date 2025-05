'Google werkt aan AI-tool die computerbesturing in webbrowsers kan overnemen'

Google werkt aan een AI-tool die de computerbesturing in een webbrowser automatisch kan overnemen om zelfstandig bepaalde taken uit te voeren, zoals het boeken van een vlucht of het kopen van een product. Dat zeggen drie ingewijden tegen The Information.

Volgens de bronnen van The Information moet de tool onderdeel worden van de volgende versie van Googles Gemini-model. Het bedrijf zou het project, met de codenaam Jarvis, op zijn vroegst begin december voor het eerst willen tonen. De tool moet kort daarna beschikbaar komen voor een kleine groep testgebruikers. Vrijdag schreef The Verge op basis van eigen bronnen al dat Gemini 2.0 in die maand moet verschijnen, maar het nieuwsmedium gaf geen informatie over mogelijke functies.

De tool is naar verluidt bedoeld om 'alledaagse taken' op het web te automatiseren. De Jarvis is in staat om op knoppen te klikken en tekst in te voeren. Het programma zou hiervoor geregeld screenshots nemen. Op basis van die screenshots bepaalt de AI-bot welke handeling moet worden uitgevoerd. Het duurt volgens de ingewijden daardoor telkens 'een paar seconden' voordat Jarvis een actie onderneemt.

Eerder deze week bracht Anthropic een soortgelijke functie uit voor chatbot Claude. Laatstgenoemde moet echter de gehele computer kunnen besturen, terwijl Googles tool alleen zou werken in de Chrome-webbrowser. Ook OpenAI werkt mogelijk aan iets soortgelijks. In februari schreef The Information dat dit bedrijf eveneens bezig is met software die het systeem van gebruikers kan overnemen, zodat het programma bijvoorbeeld automatisch declaratieformulieren kan invullen en versturen.