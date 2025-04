Anthropic brengt Claude-functie uit om computer automatisch te besturen

Anthropic heeft de functie Computer Use uitgebracht, waarmee Claude 3.5 de interface van een pc automatisch kan bedienen en functies kan overnemen. De functie is nog beperkt en moet gebruikers gaan helpen bij dagelijkse taken.

Met Computer Use kan Claude de cursor bewegen, klikken en tekst typen, zegt Anthropic. Het bedrijf waarschuwt gelijk voor beperkingen: de functie kan bij vlagen omslachtig werken en geneigd zijn fouten te maken. Ook zegt het bedrijf dat gebruikers de functie het beste kunnen gebruiken in een vm met minimale systeemtoegang en dat ze het beste toegang tot gevoelige data kunnen beperken.

Computer Use kiest zelf de te gebruiken tool om de opdracht te vervullen. Dat kunnen allerlei programma's zijn op de desktop. De functie zit alleen in Claude 3.5 Sonnet. Daarnaast brengt Anthropic de 3.5-versie uit van zijn lichte model Haiku.