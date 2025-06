Reuters: betaalde versie Alexa gaat Claude AI gebruiken

De betaalde versie van Alexa gaat gebruikmaken van AI-model Claude van Anthropic, schrijft Reuters op basis van interne bronnen. Amazon zou hebben gekozen voor Claude omdat deze sneller en beter antwoord geeft op vragen en prompts.

Eerdere versies van de vernieuwde spraakassistent die gebaseerd zijn op Amazons modellen hadden moeite met het zoeken naar woorden en deden er zes tot zeven seconden over om te reageren op een prompt, zegt een bron tegen Reuters. Daarom zou het bedrijf gekozen hebben voor Claude, al bevestigt Amazon dit niet. Bij vragen over de toepassing van Anthropics AI-model zegt het bedrijf tegen Reuters dat het 'verschillende technologieën gebruikt voor Alexa'. Anthropic wil geen antwoord geven op de vragen van het persbureau.

De betaalde versie van Alexa gaat Remarkable Alexa heten en zou 5 tot 10 dollar per maand gaan kosten. Wanneer en of deze versie van de spraakassistent beschikbaar komt in de Benelux is nog niet bekend. De gratis versie van Alexa blijft beschikbaar. Sinds eind augustus ondersteunt Alexa Nederlands. Gebruikers kunnen in het Nederlands spraakopdrachten geven, maar ook specifiek Nederlandse radiozenders of muziek opzoeken.