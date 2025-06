Sonos deelt Trello-bord met 'roadmap' en gemelde problemen app

Sonos heeft een overzicht gepubliceerd via Trello. Hierin laat het bedrijf zien aan welke problemen in de vernieuwde app wordt gewerkt, welke bugs zijn opgelost en welke nieuwe functies er zijn toegevoegd.

Communicatiemedewerker Keith Nieves meldt via Reddit dat de inhoud van het digitale bord is gebaseerd op verschillende posts van de afgelopen paar maanden, waaronder patchnotes en berichten van ceo Patrick Spence. Het openbare Trello-bord is volgens Nieves 'geen uitgebreide lijst van elk item op onze roadmap' maar een 'document dat wordt geüpdatet met nieuwe informatie zodra deze beschikbaar is'. De medewerker raadt gebruikers aan om problemen die niet terug te vinden zijn op het Trello-bord bij hem te melden.

In mei verscheen er een nieuwe versie van de Sonos-app. Veel gebruikers hebben sindsdien hun onvrede geuit over de gebrekkige werking ervan en het ontbreken van functies die wel beschikbaar waren in de oude app. Eind juli bood Spence al zijn persoonlijke excuses aan. In augustus maakte Sonos bovendien bekend dat het twee nieuwe producten uitstelt om te kunnen focussen op het verbeteren van de app.

Eerder wilde Sonos de oude versie van de app opnieuw uitbrengen. De maker van audioapparatuur zag hier uiteindelijk toch van af na 'tegenvallende testresultaten'.

Aanpassing: In de vorige versie van dit artikel werd de Reddit-username van communitymanager Keith Nieves gebruikt. Dit is aangepast.