Sonos maakt het weer mogelijk om lokale muziekbibliotheken in te stellen via app

Sonos herintroduceert volgende week enkele basisfuncties in zijn nieuwe app, waaronder de mogelijkheid om lokale muziekbibliotheken te configureren. Die functies zaten al in de oude app van Sonos, maar ontbraken in de nieuwe mobiele applicatie die de audiofabrikant in mei uitbracht.

Sonos brengt de update voor zijn nieuwe app op 22 juli uit, zegt de fabrikant tegen Tweakers. De grootste wijzigingen zitten in de ondersteuning voor lokale muziekbibliotheken. De 'instellingen en configuratie' van dergelijke bibliotheken zijn nu bijvoorbeeld beschikbaar via de mobiele app. Het is nu ook weer mogelijk om lokale muziekbibliotheken te doorzoeken in de app.

De update van 22 juli heeft volgens het persbericht van Sonos ook verbeteringen op het gebied van line-in-autoplay, compressie-instellingen, de toegankelijkheid van de instellingen, meldingen voor firmware-updates en de volume-instellingen. Daarnaast kunnen de Sonos Amp en Port nu geconfigureerd worden in mono en stereo en is de 'Systeem vergeten'-optie toegevoegd aan de Android-app.

In augustus volgen enkele andere functies die nu nog ontbreken in de nieuwe Sonos-app. Begin augustus kunnen gebruikers hun apparaten bijvoorbeeld weer downgraden van S2 naar S1 en offline apparaten aanhouden. Eind augustus wordt het mogelijk om afspeellijsten in de Sonos-app aan te passen en komt er een bewerkingsfunctie voor wachtrijen.

Sonos bracht zijn vernieuwde mobiele app in mei van dit jaar uit. Volgens de fabrikant is de app, die volledig opnieuw is opgebouwd, bedoeld om 'verdere innovaties in de komende jaren te ondersteunen'. Er ontbraken echter ook veel basisfuncties uit de oude Sonos-app. Gebruikers uitten zich dan ook kritisch op de update. Sonos beloofde kort na de release al dat functies uit de oude app opnieuw geïntroduceerd zouden worden.

Update: in het artikel stond aanvankelijk dat Sonos de app op donderdag uit zou brengen, maar dat klopt niet meer. De update verschijnt nu op 22 juli.