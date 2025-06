Sonos stapt volgend jaar in nieuwe markt met productserie, mogelijk koptelefoons

Sonos begint volgend jaar met producten aanbieden in een nieuwe markt, zo zegt het bedrijf tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. Mogelijk gaat het om koptelefoons, waarover al jarenlang geruchten gaan.

Sonos-koptelefoon in patentaanvraag Het eerste product gaat tussen eind maart en eind september volgend jaar verschijnen, zegt Sonos. Dat is voor het einde van het boekjaar van het bedrijf. Sonos zegt niet expliciet om wat voor productcategorie het gaat, maar het is in elk geval een industrie die miljarden euro's per jaar waard is.

Sonos nam vorig jaar T2 over, een bedrijf dat werkte aan koptelefoons. Er gaan al jaren geruchten over een hoofdtelefoon van Sonos. In 2020 was er een Sonos-koptelefoon te zien in een patentaanvraag van het bedrijf.

Directeur Patrick Spence zegt dat Sonos jaren heeft gewerkt aan de aankomende productserie. Het is duidelijk dat de fabrikant niets wil loslaten over wat het precies gaat doen. Sonos maakte tot nu toe alleen speakers en andere audioproducten voor thuis. Hoe een koptelefoon zou werken in het Sonos-ecosysteem, is bovendien onbekend.