Sonos-koptelefoon lijkt op komst na overname bluetoothtechnologiebedrijf

Sonos heeft vorig jaar stilletjes T2 Software overgenomen. Dat bedrijf werkte aan de implementatie van nieuwe bluetoothtechnieken. Nu zoekt Sonos naar een marketingbedrijf voor de introductie van een nieuw product. Vermoedelijk gaat het om een koptelefoon.

Sonos heeft de overname van T2 Software zelf niet naar buiten gebracht, maar tegenover Protocol bevestigt het audiobedrijf dat de Amerikaanse start-up vorig jaar is overgenomen. In november is T2 Software opgegaan in Sonos. Dat bedrijfje bestond sinds 2018 en was opgericht door Tim Reilley, die eerder bij Qualcomm aan wearables werkte.

Totdat het werd opgekocht, werkte T2 Software aan de implementatie van Bluetooth LC3. Dat is een audiocodec voor de Bluetooth LE Audio-standaard. Die standaard werd begin 2020 gepresenteerd als een nieuwe standaard voor audio die via bluetooth low energy werkt, met een aantal nieuwe eigenschappen.

Sonos-koptelefoon in patentaanvraag

De codec zou hoge geluidskwaliteit mogelijk maken bij een veel lagere bitrate dan huidige codecs in bluetoothaudioapparaten. Dat zou ook een energiebesparing moeten opleveren, schreef T2 Software op zijn site. De website van het bedrijf is na de overname offline gehaald. Bluetooth LC3 ondersteunt ook het uitzenden naar meerdere apparaten. Dat zou het mogelijk maken om audio van een telefoon of tablet naar meerdere draadloze koptelefoons tegelijk te sturen.

Protocol denkt dat Sonos van plan is om binnenkort een eigen draadloze koptelefoon aan te kondigen. Daar gingen sinds 2019 al geruchten over en in 2020 was er een Sonos-koptelefoon te zien in een patentaanvraag van het bedrijf.

De marketingtopman van Sonos zei onlangs op LinkedIn dat het bedrijf een marketingbedrijf zoekt voor de introductie van een van zijn 'meest ambitieuze projecten ooit'. Het zou gaan om een nieuwe productcategorie voor Sonos, maar die categorie zelf is al ver ontwikkeld. Een koptelefoon past goed in die omschrijving. Sonos heeft niet gereageerd op vragen over de koptelefoon.