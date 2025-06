Bloomberg: Sonos verwacht koptelefoon in eerste helft juni uit te brengen

Sonos verwacht zijn komende hoofdtelefoon in juni uit te brengen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het bedrijf wilde de koptelefoon volgens Bloomberg eerst in mei uitbrengen, maar zou vertraging hebben opgelopen door softwareproblemen met het product.

Sonos-koptelefoon in patentaanvraag

De Sonos-koptelefoon moet in de eerste helft van juni op de markt komen, schrijft Bloomberg-journalist Mark Gurman. De hoofdtelefoon zou een maand vertraging oplopen door een bug in de manier waarop het product verbinding maakt met wifinetwerken. Daardoor zou het product validation testing-proces stop zijn gezet. Doorgaans vinden die tests twee weken voor het begin van de massaproductie plaats, schrijft Gurman.

Het audiobedrijf werkt momenteel aan een oplossing. Gurman schrijft dat de huidige releaseplanning van Sonos nog opgeschoven kan worden, afhankelijk van hoe snel de bug opgelost kan worden. De koptelefoon gaat volgens Bloomberg 449 dollar kosten.

Sonos heeft de komst van zijn hoofdtelefoon nog niet officieel bevestigd, maar er gaan al jarenlang geruchten over rond. Sonos nam in 2022 T2 over, een bedrijf dat werkte aan koptelefoons. In 2020 was een Sonos-koptelefoon te zien in een patentaanvraag van het bedrijf. Sonos-ceo Patrick Spence bevestigde vorig jaar al dat Sonos in 2024 een nieuwe productcategorie betreedt, vermoedelijk doelend op de koptelefoon. Tijdens de recentste kwartaalcijferbespreking zei Spence dat Sonos in het derde kwartaal van boekjaar 2024 dat nieuwe product aankondigt en uitbrengt. Dat kwartaal loopt tot 31 juni.