Bloomberg: Sonos Roam 2-speaker verschijnt in juni

Sonos wil de opvolger van zijn Roam-speaker uitbrengen in juni. Met de Sonos Roam 2 zouden de bluetoothproblemen van zijn voorganger zijn aangepakt en de speaker zou over hetzelfde touchbedieningspaneel beschikken als bijvoorbeeld de Era 100-luidspreker van het bedrijf.

Bloomberg-journalist Mark Gurman, die doorgaans goed is ingelicht over nog niet aangekondigde elektronica, schrijft in zijn nieuwsbrief dat Sonos de Roam 2 voorziet van een touchbedieningspaneel aan de bovenzijde en een schuifregelaar voor het volume. Daarnaast zou de speaker kleiner zijn dan zijn voorganger, die in 2021 verscheen.

Volgens Gurman heeft Sonos de verbindingsproblemen van de originele Roam-speaker opgelost. De bluetoothverbinding zou bij sommige gebruikers midden in een nummer verbroken worden. In enkele gevallen zou het helemaal niet mogelijk zijn om een verbinding tot stand te brengen.

Gurman zegt ook dat de audiofabrikant werkt aan een nieuwe app voor het koppelen van de speakers. De app zou ook ondersteuning bieden voor de komende koptelefoon van Sonos. Volgens de laatste geruchten verschijnt de eerste koptelefoon van het bedrijf eveneens in juni dit jaar. Daarnaast werkt het bedrijf volgens Gurman aan een settopbox en nieuwe versies van de Sub-subwoofer, Era 100-speaker en Arc-soundbar.

Sonos Roam
De originele Sonos Roam.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 25-03-2024 13:41 15

25-03-2024 • 13:41

15

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Sonos Roam

vanaf € 171,-

3.5 van 5 sterren

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Reacties (15)

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Yucko 25 maart 2024 14:34
Daarnaast werkt het bedrijf volgens Gurman aan een settopbox en nieuwe versies van de Sub-subwoofer, Era 100-speaker en Arc-soundbar.
de Era 100 is net een jaar op de markt. Best snel om al met een nieuwe versie te komen
Scorpio_King @Yucko25 maart 2024 15:29
Volgens eerdere geruchten gaat dit om een Era 100 variant voor bedrijven met interne codenaam Raven.
profdavidoff 25 maart 2024 13:55
De bluetooth issues bij de eerste ervaar ik niet, maar de bediening: aan/uit/pairing is wel echt brakkig en niet van deze tijd.
RVervuurt @profdavidoff25 maart 2024 13:59
Ik heb 90% van de tijd geen idee wat ik aan het doen ben en dan staat ie opeens in BT-pairing en kan ik muziek afspelen.

Er is vast een logica achter die ene knop, maar ik snap ‘m niet.
rc_enzo @RVervuurt25 maart 2024 14:10
Het trucje zit 'm in het ingedrukt houden, en op het juiste moment loslaten.

Indrukken en...
1. ... meteen loslaten: slaapstand. Feedback is een korte chime en als het goed is stopt je muziek.
2. ... loslaten na de eerste chime: Bluetooth modus. Feedback is een heldere chime en een van de lichtjes voorop wordt blauw. Hetzelfde om terug te switchen.
3. ... loslaten na de tweede chime: algeheel uitschakelen. Feedback is een donkere chime.

Tja, de interactie van de Roam laat wat te wensen over. Het is me al wel meerdere keren gebeurd dat ik dacht dat ik 'm aanzette, maar dat leek ineens een fabrieksreset te zijn. |:(
signslave @rc_enzo26 maart 2024 10:16
Gelukkig is het een budget speaker dan mogen de verwachtingen niet te hoog zijn.
Bij een premium speaker is het gewoon beter.
hotymoty 25 maart 2024 14:07
Gemiste kans dat ze het geluidskwaliteit niet verder ontwikkelen. Het geluid klinkt erg leeg en schel. Mist echt wel een onderlaag
renelis @hotymoty25 maart 2024 14:27
Het formaat is te beperkt om diepe lage tonen te verwachten.

Ik moet wel zeggen dat het toevoegen van een tweede Sonos Roam speaker, om er vervolgens een stereopaar van te maken, een wereld van verschil maakt.

Wel jammer dat die functie alleen mogelijk is als je gebruik maakt van Wifi

[Reactie gewijzigd door renelis op 22 juli 2024 13:28]

pietervh @renelis25 maart 2024 14:46
Heb er inderdaad ook 2 in stereo. Dit klinkt echt prima!
thon 25 maart 2024 14:13
Ik zou liever hetzelfde formaat met een wat grotere accu zien. De beperkte accucapaciteit vond ik een van de grootste nadelen van dit model.
mhoedema 25 maart 2024 14:50
Naast de beschreven problemen had ik laatst last van het volume wat ineens laag bleef via bluetooth terwijl het via wifi wel gewoon prima is.
(Uiteraard met bt volume telefoon op max)
Hoop dat dat bij de volgende versie ook beter is. Verschil in bedieningsgemak ivm JBL etc is echt veel te groot.
Zou netjes zijn als er een coulante inruil/upgrade manier komt.
Polydeukes @mhoedema25 maart 2024 15:00
Heb je op je telefoon niet toevallig het max volume ingesteld om je oren te beschermen (bij gebruik van een koptelefoon)?
4Reload 25 maart 2024 14:55
Daarnaast werkt het bedrijf volgens Gurman aan een settopbox en nieuwe versies van de Sub-subwoofer, Era 100-speaker en Arc-soundbar.
De huidige Sonos ARC is van mei 2020, speculaties van een ARC 2 zijn er al sinds 2022 dus dat er dan aan gewerkt wordt aan een opvolger lijkt mij niet meer dan normaal en een vrije makkelijke gok...
kywr 25 maart 2024 19:42
Ik heb de Roam, de knoppen daar van zijn fysiek. Zou touch juist een minpunt vinden als de Roam 2 touch bediening krijgt. Bluetooth kan inderdaad gehannes zijn, gebruik hem gelukkig veel via Wi-Fi en dan is het een leuk speakertje.
FrankArnhem @kywr26 maart 2024 03:34
Touch lijkt me echt top, ook voor de Roam. Waarom zie je dit als een minpunt als ik vragen mag? Ik ervaar dit zware gedruk op de fysieke knoppen juist als het grootste minpunt. Vooral aan/uit/bt/wifi. Geen idee wat wat is. Ik doe maar wat net zolang totdat het goed is, en dan check ik maar even in de app wat de modus is.
Ik heb een wat verminderde rechter handfunctie dus dan zou touch nog fijner zijn

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