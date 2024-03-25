Bloomberg: Sonos Roam 2-speaker verschijnt in juni

Sonos wil de opvolger van zijn Roam-speaker uitbrengen in juni. Met de Sonos Roam 2 zouden de bluetoothproblemen van zijn voorganger zijn aangepakt en de speaker zou over hetzelfde touchbedieningspaneel beschikken als bijvoorbeeld de Era 100-luidspreker van het bedrijf.

Bloomberg-journalist Mark Gurman, die doorgaans goed is ingelicht over nog niet aangekondigde elektronica, schrijft in zijn nieuwsbrief dat Sonos de Roam 2 voorziet van een touchbedieningspaneel aan de bovenzijde en een schuifregelaar voor het volume. Daarnaast zou de speaker kleiner zijn dan zijn voorganger, die in 2021 verscheen.

Volgens Gurman heeft Sonos de verbindingsproblemen van de originele Roam-speaker opgelost. De bluetoothverbinding zou bij sommige gebruikers midden in een nummer verbroken worden. In enkele gevallen zou het helemaal niet mogelijk zijn om een verbinding tot stand te brengen.

Gurman zegt ook dat de audiofabrikant werkt aan een nieuwe app voor het koppelen van de speakers. De app zou ook ondersteuning bieden voor de komende koptelefoon van Sonos. Volgens de laatste geruchten verschijnt de eerste koptelefoon van het bedrijf eveneens in juni dit jaar. Daarnaast werkt het bedrijf volgens Gurman aan een settopbox en nieuwe versies van de Sub-subwoofer, Era 100-speaker en Arc-soundbar.