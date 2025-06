Gurman: Siri krijgt AI-functies en kan apps binnenkort via stem bedienen

Apple zal Siri voorzien van meer AI-functies. Dat schrijft techjournalist Mark Gurman. De virtuele assistent zou volgend jaar de mogelijkheid krijgen om standaardapps via de stem te bedienen. Apple zou de onderliggende software van Siri hiervoor op de schop hebben genomen.

Gurman claimt in zijn nieuwsbrief dat Siri op termijn in staat moet zijn om alle specifieke appfuncties op een iOS-apparaat uit te voeren. Aanvankelijk gaat het enkel om de standaardapps van Apple zelf, maar Siri zou op termijn ook apps van derde partijen moeten ondersteunen. Gurman geeft ook enkele voorbeelden. Zo moet het mogelijk worden om via een spraakopdracht individuele documenten te openen, een notitie te verplaatsen, een mail te verzenden of te verwijderen, een artikel uit Apple News te bekijken, een link te mailen of een samenvatting van een website te laten genereren.

Volgens Gurman kan de virtuele assistent aanvankelijk slechts één opdracht per keer verwerken. Op termijn zou het echter wel mogelijk moeten zijn om meerdere commando’s per spraakopdracht uit te voeren. De onderliggende software kan ook zelf bepalen of een functie via de cloud moet worden verwerkt, of op het apparaat zelf. De data die dan wordt verwerkt, wordt volgens Gurman dan opgeslagen in de Secure Enclave van iOS-apparaten.

Gurman schrijft dat Apple de nieuwe AI-functies op WWDC wil introduceren. Dat evenement vindt plaats op dinsdag 10 juni. Het Amerikaanse bedrijf zou de nieuwe functies op dat moment echter nog niet willen uitrollen en mikt volgens Gurman op een latere release van iOS 18 die volgend jaar moet plaatsvinden.

Gurman schreef de afgelopen weken al meermaals over aankomende AI-functies in iOS 18. Deze versie van het mobiele besturingssysteem zou diverse AI-functies bevatten, waaronder een functie om aangepaste emoji's te maken, samenvattingen van notificaties, berichten, websites en e-mails te laten genereren en spraakopnames te laten transcriberen. Sommige van deze functies zouden onderdeel zijn van Safari 18 .