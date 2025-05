Bloomberg: Apple voorziet Mac Studio en Mac Pro pas medio 2025 van M4-soc

Apple voorziet zijn Mac Studio en Mac Pro niet eerder dan halverwege 2025 van een upgrade naar de nieuwe M4-soc. Dat zegt Bloomberg-journalist Mark Gurman. Andere Mac-apparaten zullen in de loop van 2024 wel overschakelen naar de M4-soc, met uitzondering van de MacBook Air.

Gurman zegt in het Q&A-gedeelte van zijn Power On-nieuwsbrief dat consumenten de M4-soc uit de nieuwe iPad Pro dit jaar niet in de Mac Studio en Mac Pro hoeven te verwachten. De upgrades van deze apparaten zouden niet eerder dan medio 2025 verschijnen. Apple heeft de Mac Studio en Mac Pro in 2023 nog uitgerust met socs uit de M2-serie.

Alle andere Macs, behalve de MacBook Air, zijn volgens Gurman tegen het einde van 2024 wel verkrijgbaar met M4-socs. De Bloomberg-journalist verwacht niet dat de nieuwe modellen op het WWDC in juni worden onthuld. Mogelijk brengt Apple de nieuwe Mac-apparaten met M4-socs pas rond de herfst uit. In oktober vorig jaar onthulde Apple een M3-versie van de 24" iMac.

De M4-soc is op dit moment alleen verkrijgbaar in de iPad Pro 2024. De chip is gemaakt op het 3nm-procedé en bestaat uit vier Performance-cores en zes Efficiency-cores. De soc heeft daarnaast een nieuwe npu voor snellere AI-berekeningen. De gpu ondersteunt onder meer mesh shading en hardwarematige raytracing. Naast een nieuwe iPad Pro bracht Apple in mei ook een vernieuwde iPad Air uit. Deze is voorzien van M2-soc. Tweakers publiceerde eerder al een preview van beide apparaten.