Apple iOS 17.5.1 verhelpt bug waardoor verwijderde foto's weer opdoken

Apple heeft iOS 17.5.1 en iPadOS 17.5.1 uitgebracht. De updates bevatten onder meer een oplossing voor een probleem dat ervoor zorgde dat verwijderde foto’s opnieuw verschenen in de fotobibliotheek.

"Deze update biedt belangrijke bugfixes en verhelpt een zeldzaam probleem waarbij foto's die een databasecorruptie vertoonden, opnieuw in de fotobibliotheek konden verschijnen, zelfs als ze waren verwijderd", zegt Apple in de releasenotes. De techgigant deelt geen concretere details over de bug en de oorzaak ervan.

De updates volgen een week na de releases van iOS 17.5 en iPadOS 17.5. Kort nadat die versies uitkwamen, klaagden sommige gebruikers dat foto’s die zij soms jaren geleden hadden verwijderd, weer opdoken in ‘recente foto’s’. Zowel gebruikers van iCloud als gebruikers die foto’s lokaal op hun apparaat hadden opgeslagen, meldden het probleem. De bug kwam voor op iPhones en iPads.