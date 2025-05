Apple: grote appontwikkelaars accepteren eisen voor externe betaalsystemen niet

Apple heeft tot nu toe maar 38 aanmeldingen ontvangen van Amerikaanse appontwikkelaars die alternatieve betaalmethodes willen toevoegen aan hun iOS-apps. De overige 65.000 ontwikkelaars die in-appaankopen aanbieden, maken tot dusver enkel gebruik van Apples eigen betaalsysteem.

Apple heeft sinds januari slechts 38 aanvragen ontvangen van Amerikaanse appontwikkelaars die alternatieve betaalsystemen in hun apps willen gebruiken. Dat laat het bedrijf weten tijdens een hoorzitting in een nieuwe rechtszaak tussen de iPhone-maker en Epic Games, schrijft Bloomberg. Geen van de 38 aanmeldingen kwam van ontwikkelaars van 'grote' apps, zegt Apple.

Enkele appontwikkelaars stellen tijdens de hoorzitting dat het ze evenveel of zelfs meer kost om eigen betaalmethodes toe te voegen. Apple heeft namelijk als voorwaarde gesteld dat ontwikkelaars 27 procent commissie moeten betalen als ze externe betaalsystemen aanbieden. Dat is 3 procentpunt minder dan wanneer ze Apples eigen betaalsysteem gebruiken, maar doordat ze de betalingen zelf verwerken komen de kosten vaak hoger uit, aldus de ontwikkelaars.

De rechter laat tijdens de hoorzitting weten dat 'het klinkt alsof het doel was om het verdienmodel dat [Apple] in het verleden had, te behouden'. Ook rekent de rechter het Apple aan dat het bedrijf niet heeft uitgerekend hoeveel het appontwikkelaars precies kost om alternatieve betaalmethodes aan te bieden. "Ik ben op zoek naar data en het lijkt erop alsof jullie veel beslissingen hebben genomen zonder data."

De huidige rechtszaak tussen Apple en Epic Games volgt op een eerder geschil tussen beide partijen uit 2021. Laatstgenoemde eiste toen onder meer dat Apple doorverwijzingen naar externe betalingen in iOS-apps moest toestaan. De rechter gaf Epic op dat punt gelijk. "[Apple] mag ontwikkelaars niet meer weerhouden van het gebruiken van knoppen, externe links en andere oproepen om klanten naar andere aankoopmethoden te begeleiden", luidde de uitspraak destijds.

Begin dit jaar voerde Apple de verplichte wijzigingen door. Deze gelden alleen in de VS. In Nederland is het plaatsen van links sinds 2022 al toegestaan in iOS-apps, maar alleen bij datingapps. Apple hanteert in beide gevallen dezelfde voorwaarden. Naast de commissie van 27 procent zijn ontwikkelaars verplicht om te allen tijde ook in-appbetalingen via Apple aan te bieden. Bovendien krijgen gebruikers een scherm met de waarschuwing dat Apple niet verantwoordelijk is voor betalingen op die externe website.

Volgens Epic zijn de strenge eisen die Apple stelt, in strijd met het gerechtelijke bevel uit 2021. De Fortnite-maker heeft dit jaar daarom wederom een antitrustzaak gestart tegen de techreus. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechter uitspraak doet.