Apple gebruikt in VS Nederlandse template voor versoepelen App Store-regels

Apple is begonnen met het versoepelen van de regels rond betalingen in apps op iOS in de VS. Daarbij gebruikt het een template van de manier waarop Apple betalingen binnen datingapps in Nederland heeft aangepakt.

Het systeem maakt gebruik van de StoreKit External Purchase Link Entitlement, meldt Apple. In Nederland gaat het om de StoreKit External Purchase Entitlement en de StoreKit External Link Entitlement. Als iOS-gebruikers binnen zeven dagen na het klikken op de link iets kopen, dan vereist Apple een commissie van 27 procent, in plaats van de gebruikelijke 30 procent. Als de ontwikkelaar in het programma voor kleine ontwikkelaars zit en normaal 15 procent betaalt, gaat dat naar 12 procent.

Daarnaast is het verplicht om naast het plaatsen van de link ook in-app betalingen via Apple aan te bieden. Bovendien krijgen gebruikers een scherm met de waarschuwing dat Apple niet verantwoordelijk is voor betalingen op die externe website.

De wijzigingen zijn nodig vanwege de uitkomst van de rechtszaak tussen Apple en Epic. De wijzigingen voert Apple nu pas door, omdat het Hooggerechtshof de zaak niet gaat behandelen. De wijzigingen gelden alleen in de VS. In Nederland is het plaatsen van links sinds 2022 toegestaan in iOS-apps, maar alleen bij datingapps.