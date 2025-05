Apple dicht WebKit-zeroday in iOS, iPadOS en macOS

Apple heeft een kwetsbaarheid in WebKit gedicht in verschillende van zijn besturingssystemen, waaronder iOS, iPadOS en macOS. Het bedrijf is naar eigen zeggen op de hoogte van berichten dat deze kwetsbaarheid actief is misbruikt.

Apple bracht de patch uit als onderdeel van iOS en iPadOS 17.3, macOS 14.3 en tvOS 17.3, blijkt uit de patchnotes van de fabrikant. Volgens de techgigant gaat het om kwetsbaarheid CVE-2024-23222, die het mogelijk maakt om willekeurige code uit te voeren op een getroffen apparaat. Dat kan gebeuren als het apparaat in kwestie 'kwaadwillig ontworpen' webcontent verwerkt. Apple is naar eigen zeggen 'op de hoogte van een melding dat dit probleem mogelijk is misbruikt'.

De updates van Apple kwamen maandagavond uit. Naast de bugfixes en gedichte zeroday voegt Apple met de iOS 17.3-release een nieuwe Stolen Device Protection-functie toe. Apple kondigde die functie eerder al aan. Deze moet de persoonlijke gegevens van gebruikers beschermen als hun iPhone wordt gestolen.

De nieuwe feature verplicht gebruikers onder andere hun identiteit te verifiëren met Face ID of Touch ID als ze opgeslagen wachtwoorden in iCloud Keychain willen bekijken. Er wordt ook een wachtperiode van een uur toegevoegd wanneer gebruikers hun Apple ID-wachtwoord of iPhone-pincode willen aanpassen of nieuwe Touch ID- of Face ID-credentials willen instellen. Die wachtperiode geldt als het toestel zich op een onbekende locatie bevindt en dus niet wanneer de iPhone thuis of op kantoor wordt gebruikt. Apple voegt daarnaast colaborative playlists toe aan iOS 17.3 en macOS 14.3, waarmee Apple Music-gebruikers een gedeelde playlist kunnen maken.