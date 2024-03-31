Microsoft lost zeroday in Edge op en zegt dat Google van misbruik wist

Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden in Edge gerepareerd, waaronder een voor een bug die in het wild werd uitgebuit. Volgens het bedrijf zit die kwetsbaarheid ook in alle Chromium-browsers. Google bracht daar vorige week al een update voor uit, maar noemde het geen zeroday.

Microsoft beschrijft in een advisory een bug die wordt getrackt als CVE-2024-2883. Dat is een use-after-free in Angle, de WebGL-component in Chromium. Daarmee zijn niet alleen Chrome, maar ook afgeleiden zoals Edge kwetsbaar voor de bug. De bug krijgt een Kritiek-rating mee. Met de bug kan een aanvaller op afstand een heap corruption triggeren via een html-phishingpagina. Microsoft heeft die bug inmiddels gerepareerd in Edge.

De bug wordt volgens Microsoft actief misbruikt. Zoals gebruikelijk geeft het bedrijf daar geen details over, dus is niet bekend door wie dat gebeurt en hoe vaak. Extra opvallend is dat Microsoft zegt dat Google op de hoogte is dat de exploit in het wild wordt misbruikt. Google repareerde de bug vorige week in versie 123.0.6312.86 en /.87 in de Stable Channel en noemde daarbij specifiek deze kwetsbaarheid, maar het bedrijf zei daarbij niet dat het bekend was met actief misbruik. Meestal doet Google dat wel, al geeft ook dat bedrijf daar doorgaans geen details over.