Microsoft repareert twee zerodays en 73 bugs tijdens Patch Tuesday

Microsoft heeft tijdens de maandelijkse Patch Tuesday-ronde 73 kwetsbaarheden in Windows en andere softwarepakketten gerepareerd. Twee van die bugs werden actief misbruikt, zegt het bedrijf. Met die bugs konden extra veiligheidsverificaties worden omzeild.

Microsoft heeft de cumulatieve updates KB5034765 voor Windows 11 23H2 en 22H2, en KB5034763 voor Windows 10 uitgebracht. Hiermee werden 73 kwetsbaarheden gefixt, waarvan twee bugs actief werden misbruikt, al geeft het bedrijf daar zoals vaker geen details over. Het gaat om de bugs CVE-2024-21351 en CVE-2024-21412. Die eerste is een bug in Windows SmartScreen. Deze software heeft een verificatiefunctie die controleert of een bestand van internet veilig is. Door een bug was het mogelijk om die verificatie te omzeilen, al geeft Microsoft geen details over hoe dat kon. Een aanvaller moet daarvoor wel zorgen dat een gebruiker zelf een geïnfecteerd bestand opent, bijvoorbeeld met een phishingaanval. Als een slachtoffer dat doet, is het mogelijk om code in SmartScreen te injecteren en bijvoorbeeld informatie te achterhalen.

De tweede bug zit in de manier waarop browsers snelkoppelingen kunnen aanmaken. Daarin zit een kwetsbaarheid waarbij een aanvaller een nagemaakte snelkoppeling naar een gebruiker kan sturen, die vervolgens naar een verkeerde site gaat, bijvoorbeeld naar een phishingwebsite. Ook daarvoor is dus gebruikersinteractie nodig.

In de Patch Tuesday-beveiligingsronde worden verder dertig remote code execution-bugs en 16 privilege escalations behandeld. Ook fixt de patchronde vijf bugs waarmee informatie kon worden achterhaald, negen denial-of-service-bugs en tien spoofing-bugs.