Microsoft brengt patch voor Exchange Server opnieuw uit na eerdere errors

Microsoft heeft de patches voor Exchange Server opnieuw uitgebracht. Die patches kwamen vorige week tijdens Patch Tuesday naar buiten, maar bleken op niet-Engelstalige besturingssystemen problemen op te leveren waardoor Exchange niet meer goed werkte.

Het gaat om de Exchange Server Security Updates die Microsoft op 8 augustus uitbracht tijdens de maandelijkse patchronde Patch Tuesday. Het bedrijf schrijft nu in een ondersteuningsdocument dat het die nog een keer uitbrengt, maar dan zonder de problemen die eerder ontstonden. Microsoft hernoemt de oude patch Aug SUv1 en de nieuwe Aug SUv2. Beheerders van Exchange Server zouden die moeten installeren als ze eerder problemen hadden met SUv1. Voor servers waar de installatie automatisch gaat en geen problemen worden gedetecteerd, wordt SUv2 automatisch gedownload, zodat beheerders die kunnen installeren.

Tijdens de vorige patchronde bleek er al een ernstig probleem in SUv1 te zitten. Dat gebeurt op Exchange Server-systemen waar een niet-Engelstalig besturingssysteem op draaide. Op die systemen bleek de set-up in veel gevallen onverwacht te stoppen. Daardoor was het niet meer mogelijk Exchange te gebruiken.

Microsoft zegt dat de patch de lokalisatieproblemen oplost. Eerder had het bedrijf al een workaround beschreven waardoor de foutieve update werd teruggerold. Beheerders zouden de nieuwe release alsnog moeten installeren, schrijft Microsoft.