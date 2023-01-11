Microsoft voegt ondersteuning voor secure boot toe aan Windows 7

Microsoft heeft secure boot toegevoegd aan Windows 7. Het besturingssysteem kreeg eerder deze week zijn laatste officiële beveiligingsupdate, maar Microsoft lijkt al een paar maanden geleden de nieuwe feature te hebben toegevoegd.

De feature werd door een Twitter-gebruiker gespot op een Chinees forum. Neowin bevestigt dat de optie inderdaad in Windows 7 is toegevoegd. Dat zou al vorig jaar zijn gebeurd. Microsoft voegde de functie toen al toe in KB5017361, de Patch Tuesday-update voor Windows 7 van september 2022. Toen was de functie niet expliciet opgenomen in de releasenotes.

De functie werkt nog niet helemaal naar behoren, schrijven de gebruikers van het CSDN-forum. Er doen zich vooral problemen voor als ze bepaalde VGA-drivers gebruiken.

Secure boot is een methode om een apparaat alleen te booten als software zoals het besturingssysteem cryptografisch geverifieerd wordt door de fabrikant of de verkoper. Op die manier weten gebruikers dat er niet heimelijk met het besturingssysteem is geknoeid.

Het is opvallend dat Microsoft nu nog een dergelijke update uitbrengt. Sinds deze week krijgen Windows 7 en Windows 8.1 geen beveiligingsupdates meer, ook niet via het betaalde Extended Security Updates-programma. Hoewel secure boot al in september vorig jaar werd geïmplementeerd, wist Microsoft toen al dat het einde van de beveiligingsupdates eraan zat te komen. Door het ontbreken van die updates is Windows 7 praktisch niet meer veilig te gebruiken zonder externe ondersteuning door diensten als 0patch.