Microsoft voegt slechts enkele oudere cpu's aan Windows 11-systeemeisen toe

Microsoft voegt na heroverwegingen alleen processoren uit de Core X- en Xeon W-series toe aan de minimale systeemeisen voor Windows 11. Oudere AMD Ryzen-cpu's blijven uitgesloten. Alle andere huidige systeemeisen blijven hetzelfde.

Microsoft concludeert dat de initiële systeemeisen juist waren, op de bovenstaande cpu's na. Een enkele uitzondering is de Intel Core 7820HQ, die in systemen met vooraf geïnstalleerde DCH-drivers nog in aanmerking komt. Microsoft noemt de Surface Studio 2 als voorbeeld. Alle andere systeemeisen blijven hetzelfde; voor Windows 11 is een ondersteunde 64bit-processor nodig, met daarnaast 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een grafische kaart met DirectX 12-ondersteuning, UEFI met Secure Boot en TPM 2.0.

Volgens Microsoft hadden geteste systemen die niet aan de systeemeisen voldeden tot 52 procent meer kernelmode-crashes. Direct daarna vermeldt het bedrijf dat pc's die wel aan de systeemeisen voldoen in 99,8 procent van de gevallen geen crashes ervaren. Dat zou betekenen dat ogenschijnlijk inadequate systemen toch in bijna 99,7 procent van alle gevallen geen crashes ervaren. Hoewel Microsoft het niet aanraadt, kunnen gebruikers door middel van een iso-bestand toch handmatig naar Windows 11-upgraden.

Afgezien van performancegerelateerde problemen benadrukt Microsoft overigens dat veel van de vereisten gericht zijn op de veiligheid van de gebruiker. De trusted platform module 2.0 zou bijvoorbeeld essentieel zijn vanwege de verbeterde beveiligingseigenschappen ten opzichte van versie 1.2.

Tot slot brengt Microsoft de vernieuwde versie van de PC Health Check App via het Windows Insiders-programma uit. De Windows-tool werd eind juni offline gehaald omdat de app foutieve informatie over de toekomstige compatibiliteit met Windows 11 aan gebruikers gaf. De vernieuwde app moet de gebruiker niet alleen de juiste informatie geven, maar ook aangeven wat er al dan niet nodig is om straks wel naar Windows 11 te kunnen upgraden.