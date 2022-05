Microsoft forceert installatie van PC Health Check-app op meeste Windows 10-pc's

Microsoft gaat de PC Health Check-applicatie op het merendeel van de Windows 10-apparaten installeren. De tool is bedoeld om te controleren of een systeem geschikt is voor Windows 11, maar de app heeft daarnaast nog meer diagnostiek aan boord die Microsoft nu naar de meeste gebruikers stuurt.

De applicatie wordt op de meeste Windows 10-apparaten geïnstalleerd via update KB5005463. Het gaat om de tool PC Health Check, die Microsoft onlangs opnieuw beschikbaar maakte. Gebruikers konden de tool altijd vrijwillig downloaden om te controleren of hun systeem voldeed aan de systeemeisen voor Windows 11. Daarnaast kan de tool diagnostische gegevens tonen, zoals informatie over de accu- en opslagcapaciteit van een apparaat. Ook kan PC Health Check gebruikersvoorkeuren synchroniseren tussen apparaten, en installeert die optionele updates voor het OS.

De applicatie wordt inmiddels naar gebruikers uitgerold. Microsoft zegt dat gebruikers de applicatie zelf weer kunnen verwijderen via de instellingen van Windows 10. Volgens BleepingComputer zijn er echter ook gebruikers bij wie dat niet lukt. De tool zou na een nieuwe Windows-update alsnog weer verschijnen, en het verwijderen zou in sommige gevallen niet lukken.

De PC Health Check-app werd in juni geïntroduceerd, maar Microsoft moest de app snel weer terugtrekken toen bleek dat die niet goed werkte. De software zou bij veel gebruikers aangeven dat hun systeemeisen niet voldeden terwijl dat wel zo was. Inmiddels hebben verschillende ontwikkelaars hun eigen, alternatieve tools uitgebracht die datzelfde doel bereiken.