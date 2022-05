Brancheorganisatie van datacenters roept kabinet op tot landelijk beleid

De Nederlandse brancheorganisatie voor datacenters roept op tot een nationale aanpak voor de plaatsing van zulke centra. De Dutch Datacenter Association roept het demissionaire kabinet in een brandbrief op om op landelijk niveau te bepalen waar bijvoorbeeld serverparken komen te staan.

Zonder zo'n zogenaamde Nationale Datacenter Strategie 'loopt de digitale economie vast', stelt de Dutch Data Center Association in een brief aan het nieuwe kabinet. Er zou een strategie moeten komen waarbij meerdere belangen kunnen worden meegenomen. Bij de bouw van nieuwe datacenters moet bijvoorbeeld ook rekening worden gehouden met de energietransitie. Zo moet er genoeg energie beschikbaar blijven voor een regio, maar er komen ook vraagstukken bij kijken zoals hoeveel stroom er moet worden opgewekt en waar daar windmolens voor moeten komen te staan. De branchevereniging zegt dat 'de verantwoordelijkheid voor de groei nu door de datacentersector wordt genomen', maar de meeste beslissingen worden ook door lokale en regionale politiek genomen. De DDA pleit voor landelijke sturing. In de brief klaagt de branchevereniging dat het beleid nu 'steeds meer beperkingen kent'.

De brancheorganisatie noemt in de brief weinig concrete plannen over wat de overheid precies moet regelen. De DDA heeft het alleen over 'een integrale aanpak waarin digitalisering, energietransitie, stroomzekerheid en ruimtelijke ordening samenkomen om zo samen met overheid en andere sectoren de uitdagingen van de komende decennia het hoofd te bieden'. Door landelijke coördinatie zou de groei van de sector 'toekomstbestendiger zijn'.

De DDA wil de landelijke aansturing voornamelijk vanwege de groei die er de komende jaren wordt verwacht op het gebied van datacenters. De brancheorganisatie pleit er in dezelfde brief ook voor dat Nederland meer zou moeten investeren in kennis en uitbreiding van de digitale infrastructuur. Daarbij verwijst het naar onderzoek van een denktank die stelt dat Nederland zijn 'digitale koploperspositie in Europa kan verliezen'.