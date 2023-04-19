Microsoft krijgt definitieve vergunning voor tweede datacenter in Middenmeer

De provincie Noord-Holland heeft Microsoft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een tweede datacenter in Middenmeer. Eerder had de gemeente Hollands Kroon deze vergunning gegeven, maar later bleek dat de provincie deze vergunning had moeten geven.

De bouw en het gebruik van het datacenter hebben geen negatieve gevolgen voor de nabijgelegen Natura 2000-gebieden, schrijft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze Omgevingsdienst onderzocht in opdracht van de provincie of Microsoft een vergunning mocht krijgen voor het tweede datacenter. Het verlenen van de vergunning duurde langer omdat er extra onderzoek gedaan moest worden naar de stikstofuitstoot.

De gemeente Hollands Kroon gaf in januari 2021 al de omgevingsvergunning voor de bouw van het datacenter, maar later bleek dat de provincie deze vergunning had moeten afgeven. In september dat jaar gaf de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied al toestemming voor bouw 'op eigen risico', in afwachting van de definitieve vergunning die woensdag is gegeven. Microsoft heeft de afgelopen tijd het datacenter dan ook zonder definitieve vergunning gebouwd.

Tegen de definitieve vergunning van de Omgevingsdienst kan nog wel bezwaar worden aangetekend. Stichting Red de Wieringermeer, die tegen meer datacenters in de regio is, geeft bij het Noordhollands Dagblad aan dit te gaan doen. De stichting claimt dat de door Microsoft aangeleverde gegevens over uitstoot van nooddieselaggregaten zes keer te laag zijn. Met het datacenter is een bebouwing van ongeveer 22 hectare gemoeid.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 19-04-2023 21:04
174 • submitter: Technomania

19-04-2023 • 21:04

174

Submitter: Technomania

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Reacties (170)

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HKLM_ 19 april 2023 21:08
De stichting claimt dat de door Microsoft aangeleverde gegevens over uitstoot van nooddieselaggregaten zes keer te laag zijn
Diesel gate is volgens mij nog wel een openstaand puntje voor Microsoft en de gemeente Hollands Kroon. :+

Mooi artikel: https://www.stichting-jas...datacenter-microsoft.html
Microsoft in de Wieringermeer te beperken tot 2,9 miljoen. Nog altijd meer dan 1,3 miljoen liter, waarmee het college de raad op het verkeerde been zette.
Ook het drinkwater uit het IJsselmeer is extreem meer dan opgegeven. Zo gebruikt AMS06 84 miljoen liter drinkwater per jaar! Dat is ruim vier keer meer dan de 12 tot 20 miljoen liter water die Microsoft zei vorig jaar verbruikt te hebben. Ook hier is het bestuur van de gemeente Hollands Kroon dubieus in hun gemaakte keuzes.

https://www.rtlnieuws.nl/...inkwater-84-miljoen-liter

[Reactie gewijzigd door HKLM_ op 22 juli 2024 13:35]

n4m3l355 @HKLM_20 april 2023 04:31
Grote nummers zijn natuurlijk altijd leuk, maar zonder referentie zegt dit erg weinig. Bijvoorbeeld de maas per seconde stroomt er gemiddeld 1 miljoen liter. Met andere woorden AMS06 verbruikt net zoveel water als dat door de maas stroomt in 84 seconde. Maar zo ook verbruikt DSM 8.000 miljoen liter water voor koeling of Tata 12.000 miljoen liter water.

Die 80 miljoen die je hier dan ook opbrengt is natuurlijk een schijn, het is ook niet zo dat dit water verdwijnt, ze gebruiken het voor koeling en hier liggen strenge eisen aan wat men terug voert. Qua vervuiling maar ook qua temperatuur.

Maar het lijkt in Nederland haast hobby om alle vormen van industrie groot of klein tegen te gaan. Of we nou "data" exporteren of "koeien", het maakt niet uit, het moet allemaal niet kunnen. Het naieve aan dit hele verhaal is natuurlijk dat als wij het niet doen, deze data center ergens anders wordt neergezet en precies zoveel verbruikt.

Ik denk dat de bouwbedrijven hier best blij mee zijn, dat de server leveranciers hier blij mee zijn, dat de mensen die het onderhoud en wat nog meer hier blij mee zijn en BV Nederland met de belastingen ook wel blij is. Dat wilt niet zeggen dat we alles moeten accepteren maar nogmaals een beetje perspectief kan geen kwaad.
HKLM_ @n4m3l35520 april 2023 06:21
Het gaat niet persé om dat ze water verbruiken, dat doen er meer zoals je aangeeft. Wat het “probleem” is, is dat ze voor vergunningen veel lagere cijfers hebben opgegeven voor zowel de diesel opslag als het waterverbruik. De kamer van Hollands Kroon daarmee verkeerd hebben voorgelicht. Het bestuur van Hollands Kroon vindt het allemaal wel best van 5 miljoen extra in de kas :+

Ook grote bedrijven moeten zich aan de afspraken houden en gewoon aangesproken worden als ze daar niet aan voldoen.
n4m3l355 @HKLM_20 april 2023 06:53
Dit is naar mijn inziens helemaal niet zo duidelijk, men spreekt namelijk over hoeveelheden die men verwacht te verbruiken en daadwerkelijk verbruik maar nergens wat er op de vergunning is afgegeven.

Overigens spreekt men in het artikel over verbruik, dat is natuurlijk foutief, het water verdwijnt niet het komt gewoon terug. De verdere vergelijken met wat een Nederlander gebruikt heeft natuurlijk niets van doen buiten stemmingsmakerij. Het verbruik van een individu staat in geen verhouding met wat bedrijven doen, zoals ik al aangaf vergeleken met DSM verbruiken ze bijvoorbeeld slechts 1%. Ook zijn er eisen aan hoe water wordt teruggestort.

Met betrekking tot de diesel, wederom een raar verhaal. Men probeert dus de leges lokaal te houden en maakt een afspraak dat er niet meer dan 3,9 miljoen liter diesel aanwezig moet zijn om dus de vergunning lokaal te houden. Dat doet MS, en dan verder?

Ook hier is een onvolledige situatie, ik heb toevallig van doen gehad met dit soort projecten. Voor de lokale brandweer dien je een rapport op te stellen en dit is zeer strikt regeguleert. Daar wijkt een gemeente dus niet vanaf. Daar kan men wel vanalles van vinden maar het is zeer onwaarschijnlijk dat dit niet aan de geldende veiligheidsnormen voldoet. Hoe het project dan tot stand komt is verder niet relevant. Dat de lokale gemeente die leges in de pocket steekt gebeurd hoe dan ook al wordt de brandweer op provinciaal niveau verantwoordelijk.
cptjibberjabber @n4m3l35520 april 2023 09:50
Ik denk dat het niet zozeer gaat om de industrie, maar om de achterbakse manier van handelen.

Bij een ander datacenter van Amazon was er ook aan de gemeente beloofd dat het voor ~1000 banen zou zorgen, maar uiteindelijk zijn er maar 35 FTE nodig. Ook is al het bouwwerk uitgevoerd door buitenlandse onderaannemers van Amazon zelf, dat heeft de BV Nederland niks opgeleverd.

Een derde punt, over het Datacenter bij Zeewolde wat er niet is gekomen, Meta wilde een hoogspanningsaansluiting bij Tennet, in plaats van bij de lokale netbeheerder. Op zich niet heel vreemd bij extreem-grootverbruikers, maar Meta wilde per se een preferente aansluiting vóór het dorp Zeewolde. Dat zou betekenen dat wanneer het net overbelast raakt, het dorp zonder stroom komt te zitten maar Amazon vrolijk door blijft draaien.

Het is allemaal niet zo moeilijk: Zeg wat je doet, en doe wat je zegt. Dan zullen mensen een stuk minder moeite hebben met grote industrie. Maar tegenwoordig moet je zo achterdochtig zijn en dan krijg je dit soort stemmingen.

Ik kan je aanraden om naar de podcastaflevering van NRC Haagse zaken te luisteren. Daar gaan ze namelijk op onderzoek uit bij onder andere het datacentrum in Middenmeer, en het (toendertijd) te bouwen datacentrum in Zeewolde! Die kan je hier vinden op Spotify en hier bij NRC
Glashelder @n4m3l35520 april 2023 09:12
Ik denk dat de bouwbedrijven hier best blij mee zijn, dat de server leveranciers hier blij mee zijn, dat de mensen die het onderhoud en wat nog meer hier blij mee zijn en BV Nederland met de belastingen ook wel blij is.
Microsoft gebruikt geen lokale bouwbedrijven. Ze zeten daarvoor buitenlandse bouwers in.
n4m3l355 @Glashelder20 april 2023 09:43
Het mooie van bouwen in Nederland dat het nagenoeg onmogelijk is ondanks alle regelgeving voor buitenstaanders om hier een project uit te voeren. Als jij als Belgische aannemer denkt hier cement te kopen, kom je bedrogen thuis. Zo ook voor MS zullen zij dit aanbesteden en de aannemer is lokaal, deze bouwt de fundering, stalen doos en waarschijnlijk ook de E&W. Vervolgens komt een third party die gespecialiseerd is in het inrichten van de rekken en dergelijke en het zou goed kunnen dat die buitenlands is. Maar de bouw zelf (hoewel dat eigenlijk peanuts is qua kosten) wordt uitgevoerd door een Nederlandse partij.
Puffino @n4m3l35520 april 2023 12:31
En die Nederlandse partij heeft op die bewuste bouwplaats nauwelijks Nederlandse werknemers rondlopen. Ik hoor op willekeurige bouwplaatsen in ons land zelden onze eigen taal.
n4m3l355 @Puffino20 april 2023 13:08
Dat is niks nieuws en heeft niets van doen met de hoofd aannemer. De hoofdaannemer besteed nagenoeg alles uit an sub aannemers. Betonwerk, vlechtwerk enz komt dan nog steeds bij Nederlandse partijen terecht maar de werknemers zijn veelal polen.
Verwijderd @Puffino21 april 2023 03:44
Met het vrij verkeer van volk en goederen is het dan ook doodnormaal om goedkopere arbeidskrachten op de werf te laten rondlopen die eerder bulgaars, pools of roemeens spreken.
Sebazzz @HKLM_19 april 2023 21:41
Zo gebruikt AMS06 84 miljoen liter drinkwater per jaar!
Het is niet duidelijk uit het artikel of dit echt drinkwater is wat bij je uit de kraan komt of dat men het hier heeft over zoet water want anders nog gezuiverd zou worden.
Sissors
@Sebazzz19 april 2023 21:45
Sowieso is dat dus het watergebruik van een ~1700 burgers. Natuurlijk redelijk wat, maar persoonlijk vind ik het geen schrikbarende hoeveelheden. En hoewel het natuurlijk in balans moet zijn, lijkt het mij in principe ook niet verkeerd dat we net als voor andere zaken, ook voor datacentra niet teveel afhankelijk zijn van het buitenland. Al hebben we er nu misschien ook wel al behoorlijk veel.
GoldenSample @Sissors20 april 2023 00:00
Probleem is alleen dat dat water enkel gebruikt wordt als het erg warm is. Mag hij raden wanneer zoetwater schaars is?

Verder 'iets met het stroomnet'. Maar goed, dat Hollands Kroon een stel op zn best erg naïve maar eigenlijk gewoon corrupte politici in het bestuur heeft mag geen verrassing zijn. Dat Theo Meskers en de rest snel hun dik verdiende vervolging mogen krijgen.
OCU-Macs @GoldenSample20 april 2023 05:44
Ik vraag me af hoeveel EV’s je zou kunnen opladen met de stroom die dit datacenter verbruikt.

Dat stuk capaciteit in het stroomnet ben je alvast weer kwijt.
mac77 @OCU-Macs20 april 2023 11:12
Het is helaas niet zo straight forward
De DC's zijn direct op het TenneT stroom netwerk aangesloten.
Oplaadpalen en zonnepanelen worden niet op dit netwerk aangesloten. Deze worden bijvoorbeeld op het Liander netwerk aangesloten (depending op waar je huis woont).

Voor meer info: https://www.bnr.nl/podcas...ons-voordeel-laten-werken
Triblade_8472 @OCU-Macs20 april 2023 07:23
Zolang er geen palen gebouw worden is dit een non-issue.

Capaciteit is er volgens mij al een tijdje niet meer, er wordt aan de lopende band bijgebouwd.
Sissors
@GoldenSample20 april 2023 07:45
Dat zijn nogal stevige beschuldigingen die je doet, heb je hier enige onderbouwing voor, of is het gewoon gevalletje laster?
Razwer @Sissors20 april 2023 10:00
Je breekt veel lansen in deze discussie voor dit datacenter. Welke belangen heb je er zelf bij?
Sissors
@Razwer20 april 2023 10:15
Ben je misschien ook een crypto bro? Dat zijn de mensen die mij normaal beschuldigen van dat ik belangen heb bij banken ofzo omdat ik weinig heb met crypto. Nu moet je belangen hebben bij Microsoft als je vindt dat iemand wel met goede argumenten komt wanneer hij andere beschuldigd van corruptie? Lekker niveautje hoor...

En om het ook voor jou duidelijk te maken: Absoluut nul. Ik werk niet bij Microsoft, ik werk niet bij datacenters, en ik doe niks wat er ook maar in de buurt komt.
Razwer @Sissors20 april 2023 10:28
Om jou te quoten:
Dat zijn nogal stevige beschuldigingen die je doet, heb je hier enige onderbouwing voor, of is het gewoon gevalletje laster?
right back at you.

[Reactie gewijzigd door Razwer op 22 juli 2024 13:35]

Sissors
@Razwer20 april 2023 10:34
Volgens mij snap je niet wat ik schreef. Ik snap dan alleen weer niet welk gedeelte onduidelijk is voor jou. Het is toch een inkopper dat deels hij zulke zware beschuldigingen doet zonder onderbouwing het laster danwel smaad is?

En daar kom jij ook nog eens overheen met beschuldigingen aan mijn adres, omdat je gewoon niet kan voorstellen dat iemand het met jou oneens is.
Razwer @Sissors20 april 2023 10:41
Ik beschuldig niemand, ik vraag welke belangen jij hebt. In meerdere antwoorden hier laat je blijken dat je pro datacenter bent. Dan rest mij de vraag welke belangen jij hebt om dit te verdedigen.
Andersom beschuldig jij mij een "crypto bro" te zijn (wat dat dan ook mag voorstellen) zonder enige aanleiding.
Een gevalletje "de pot verwijt de ketel..." gezien je iemand anders aanspreekt op beschuldigingen.
Misschien had de betreffende persoon het met een vraag moeten stellen en dan had het wel door de bocht gekunt volgens jou? Hypocrisie maakt je een mens, maar zet je ook buitenspel.
Sissors
@Razwer20 april 2023 10:46
De aanleiding daarvan maakte ik duidelijk: omdat het gedrag is wat je bij die groep vaak ziet, mensen beschuldigen van bepaalde belangen omdat ze het met je oneens zijn.
Razwer @Sissors20 april 2023 11:00
Dat heet "generalisatie" wat vaak een voorbode is voor discriminatie. Ik zou zeggen, ga vooral zo door met jezelf buitenspel zetten.
Sissors
@Razwer20 april 2023 11:03
Zegt degene die aan komt met "vragen" of ik geen belangen heb bij Microsoft datacenters omdat ik het oneens ben met jou. En dan het lef hebben te claimen dat andere zich buiten spel zetten :D

Waarbij jij natuurlijk prima weet dat claimen dat je gewoon "vragen" stelt onzin is. Het zijn insinuaties.

[Reactie gewijzigd door Sissors op 22 juli 2024 13:35]

Razwer @Sissors20 april 2023 11:10
omdat ik het oneens ben met jou
Dat zijn aannames, er valt nergens uit op te maken wat mijn mening is. Je trekt alleen conclusies en vormt een mening. Ik stel een vraag en jij schiet in het rond met beschuldigingen een aannames.
Over "lef" gesproken... Je spreek anderen aan op gedrag terwijl je zelf verre van netjes discussieert. Success verder, je zal hier vast nog op reageren om het laatste woord te hebben, wat typerend is. Ik zal niet meer reageren.
GoldenSample @Sissors20 april 2023 15:31
Klein beginnetje; https://www.nrc.nl/nieuws...es-en-datacentra-a4001882

Meskers en Hiemstra (eigenaar van agriport) liggen nog net niet samen onder 1 dekbedje. Maar allemaal prima natuurlijk, ondernemers niet in de weg zitten.
The Third Man @GoldenSample20 april 2023 08:05
Zoetwater is schaars in de lokale omgevingen, niet in het IJsselmeer.
GoldenSample @The Third Man20 april 2023 15:32
Het IJsselmeer verzilt bij grote droogte. Ein vorig decennium was het op bepaalde momenten zo erg dat er overwogen werd zoet water per tanker aan te voeren..
CivLord
@GoldenSample20 april 2023 09:55
Ook bij warm weer staat er nog water in het IJsselmeer.
Het gebruikte koelwater wordt na gebruik ook direct weer teruggepompt naar het IJsselmeer, dus de beschikbaarheid van drinkwater uit het IJsselmeer blijft hetzelfde.
Dat is anders wanneer mensen wanneer het warm is extra gaan sproeien om het gazon groen te houden, zwembadjes voor de kinderen gaan vullen of de auto gaan wassen. Dat water verdampt voor het grootste gedeelte of gaat het riool in.

En voordat je politici gaat beschuldigen van corruptie mag je eerst even hard maken dat ze zijn omgekocht.
Je mag blij zijn dat we hier in Nederland erg laks zijn met dit soort dingen en dat politici grotendeels vogelvrij verklaard zijn, maar wettelijk gezien kan je van je bed gelicht worden wegens laster.

[Reactie gewijzigd door CivLord op 22 juli 2024 13:35]

Klaus_1250 @CivLord20 april 2023 14:09
Maar het is wel iets genuaceerder.

Gebruikt koelwater heeft een hogere temperatuur en kan doordoor lokaal voor stijging van de watertemperatuur zorgen. Hogere temperatuur opppervlakte water = minder zuurstof en meer algen.

Waarmee dus de waterkwaliteit achteruit gaat. En Nederland is nu niet bepaald koploper als het gaat om waterkwaliteit.
GoldenSample @CivLord20 april 2023 15:34
https://www.nrc.nl/nieuws...es-en-datacentra-a4001882

Op zn best is de man ongehoord dom en naïef. Daarom vervolging. Het strafrecht mag uitvinden of hij en collegas zich uit domheid of persoonlijk gewin voor het karretje hebben laten spannen.
CivLord
@GoldenSample20 april 2023 16:15
Wat ik uit het verhaal haal is dat ze verblind door een roze wolk van ambitie Microsoft over hebben gehaald om voor deze locatie te kiezen, waarna Google ook belangstelling kreeg.
Ze hebben zichzelf voor het karretje gespannen, Microsoft heeft daar niets voor hoeven doen.
GoldenSample @CivLord20 april 2023 16:19
Oa. een Hiemstra vult er zn zakken rijkelijk mee, het gaat in die zin minder om Microsoft die enorm van de bizarre lakse meegaandheid profiteert.
Bo Diddley @Sissors19 april 2023 21:55
deze datacenters zijn niet bestemd voor europese data, voor zover mij bekend
Scriptkid @Bo Diddley19 april 2023 22:04
welke landen dan ?

Dit is gewoon onderdeel van Azure dus alle klanten wereld wijd die EUR als datacenter kiezen
robj28 @Scriptkid19 april 2023 22:19
Afrika, reden is dat hier veel groene stroom beschikbaar is tegen een zeer lage prijs.
Ook zijn de temperaturen hier lager wat betekend dat er veel minder koeling nodig is.
En als kers op de taart AMS-IX.

Maar ik verwacht niet dat het gebruik exclusief is voor de Afrikaanse markt.


Google doet het nog beter dan M$ die past de workload van een datacenter aan na de omstandigheden om energie te besparen.
mroz @robj2819 april 2023 23:36
Heb je een linkje naar je bron?
Microsoft heeft sinds 2019 drie Azure zones in Johannesburg.
rbr320 @mroz20 april 2023 01:28
Ik weet niet waarom @robj28 naar beneden gemod wordt want hij heeft gewoon gelijk. Dit heeft Lubach al in 2020 uitgezocht. De datacenters in onder andere Middenmeer worden vooral gebruikt om clouddiensten te leveren in Noord Afrika en het Midden Oosten.
Davidshadow13 @rbr32020 april 2023 08:46
Tuurlijk wordt het datacenter in Middenmeer gebruikt voor het hosten van MS365 diensten. Dit doet Microsoft namelijk in alle data centers, want ze draaien zelf ook op Azure en het zou best kunnen dat dit ook voor de noord-afrikaanse diensten geld.

Maar iedereen die maar wil kan van dit datacenter gebruik maken via de regio: "West Europa" in Azure. https://azure.microsoft.c.../geographies/#geographies

Bijna alle bedrijven waar ik kom die Azure gebruiken maken dus gebruik van dit datacenter. Het is dus onzin dat we dit niet lokaal kunnen gebruiken.
Crysania @rbr32020 april 2023 03:50
Maar waar haalt Lubach dit vandaan dan? Ik werk dagelijks met Azure en zie veel Nederlandse bedrijven daar gebruik van maken. Ondertussen zijn er trouwens heel veel datacenters bijgekomen (waaronder een aantal in Afrika) die eerder gebruikt zullen worden door dat soort landen.
sus @rbr32020 april 2023 05:28
Het gebruiken van “M$” is al lange tijd reden om te minnen, gewoon Microsoft of MS schrijven.

Daarnaast is het ook handig om een claim te onderbouwen met een bron als je zo stellig bent dat er geen europese data komt te staan. Dit mist, dus wederom een reden om te minnen.
McBacon @sus20 april 2023 17:47
Daarnaast is het ook handig om een claim te onderbouwen met een bron als je zo stellig bent dat er geen europese data komt te staan. Dit mist, dus wederom een reden om te minnen.
Dat is eerder gewoon +0. ;]
Scriptkid @rbr32020 april 2023 09:37
ja duh, er waren toen nog geen data centers of die waren pas net open in afrika, en een migratie aanvraag voor M365 naar golocal staat 1-2 jaar voor. dus vanaf 2021 een jaar na die uitspraken kan je pas verwachten dat de workload significant verplaatst is naar de local zone.
CivLord
@robj2820 april 2023 09:51
Aangezien energiebesparing ook direct kostenbesparing is, zal dat dus dubbel ze zwaar tellen voor M$.
Frame164 @robj2819 april 2023 22:43
Het gebruik van een dollarteken in de context van Microsoft geeft aan dat je bent blijven hangen in de 90s. Er us in de tussentijd best wel veel veranderd...
latka @Frame16420 april 2023 01:03
Ik zie die opmerking vaker, maar volgens mij is ms nog steeds uit op dollars verdienen, dus los van het kinderachtig overkomen is er feitelijk niets verandert.
Crysania @latka20 april 2023 03:53
Maar meer dan een ander bedrijf? Of moeten we dan ook tweaker$ gaan zeggen gezien dat ook een bedrijf is met winst oogmerk 🤷

Ja Microsoft verdient veel maar heeft aan de andere kant grote groen doelstellingen die ze ook publiek maken https://www.microsoft.com...activetab=pivot:carbontab
latka @Crysania20 april 2023 08:36
Als je kinderachtig wil zijn wel ja. Aan de andere kant denk ik dat de marges bij ms wel iets hoger zijn dan bij Tweakers. Dus meer dollar$ voor ms :)
Crysania @latka20 april 2023 08:54
Ik las vandaag dat Asml in de kwartaalcijfers een marge had van 50%+

Dus a$ml?

Wat mij betreft hebben marges hier niets mee te maken en is het kinderachtige het $ gebruik

https://www.macrotrends.n...ml-holding/profit-margins
Scriptkid @latka20 april 2023 09:39
Maar MS geeft ook veel meer $ weg aan goede doelen en daarnaast aan universiteiten en frontline workers met A sku die volgensmij onder kostprijs lopen.

Doet tweakers dat ook.
Razwer @Frame16420 april 2023 09:54
Het gebruik van een dollarteken in de context van Microsoft geeft aan dat je bent blijven hangen in de 90s. Er us in de tussentijd best wel veel veranderd...
Ja ze harken nu nog meer dollars binnen.
Het kapot maken van andere bedrijven en trachtten een monopolie te hebben op bepaalde fronten is nog steeds gemeengoed. Bijna elk Gartner MQ willen ze mee doen en bepaalde MQ's bestaan al niet meer ivm Microsoft dominantie (EMM bijvoorbeeld).
mac77 @Razwer20 april 2023 10:48
volgens mij verwar je MS met Amazon en soortgelijke bedrijven die markt kopen > monopolie verkrijgen en dan de kosten verhogen ;-)
John Oliver heeft er een mooie breakdown over: https://www.youtube.com/watch?v=jXf04bhcjbg
Razwer @mac7720 april 2023 10:57
Ik verwar helemaal niets en ik zit dicht genoeg bij het vuur om te weten waar ik over praat.
Dat Amazon er niet voor onder doet (in andere segmenten) is waar, maar is whataboutism in deze discussie.

[Reactie gewijzigd door Razwer op 22 juli 2024 13:35]

mac77 @Razwer20 april 2023 11:40
Dit heeft niets met whataboutism te maken (in ik zit ook midden in het vuur).
Ik ben benieuwd naar voorbeelden naar een monolithic approach / philosophy en eating the market aka kapot maken van andere bedrijven.
Mijn inziens is er een verschil van gezonde marktwerking & evolutie t.o.v. een aanpak waarin je de markt koopt en vervolgens de klanten de dupe maakt. Again in mijn optiek voldoet MS hier niet aan en zie je dit helaas op teveel vlakken binnen de economie wel gebeuren.
Dat MS op vele markten acteert is zeker waar. En ook dat er een ambitie is om in de top right van de Gartner rapporten van deze wereld willen komen. An sich geen slecht doel toch?
Wat betreft de numbers, MS is ook “iets” groter dan een 10 jaar geleden in alle facetten.
Verder zijn de getallen binnen de Cloud space ook enorm. Waar “vroeger” datacenter / netwerk / server hw / software verspreid werd over meerdere partijen komt het nu op eerste gezicht bij bijvoorbeeld de hyperscalers terecht (die vervolgens ook weer inkopen bij de HPE’s/Cisco’s/DellEMD/Juniper/Netapp/ etc etc van de wereld).

Wat Scriptkid ook aangeeft. Giving back aan Universiteiten (research) / Front line workers / 1 van de grootste contributor aan OSS (wat een hoop mensen niet weten) / verschillende open consortiums (Open Compute Project / Confidential Compute Consortium to name a few).
Razwer @mac7720 april 2023 14:05
Ik ben benieuwd naar voorbeelden naar een monolithic approach / philosophy en eating the market aka kapot maken van andere bedrijven.
Ik noemde al EMM als MQ die niet meer bestaat door Microsoft dominantie.
Bedrijven als BlackBerry, Mobile Iron, IBM (MaaS 360), Soti, Citrix, etc. hebben zo goed als geen marktaandeel meer in Enterprise Mobility Management omdat Microsoft Intune "gratis" weggeeft.
Microsoft is nu hard bezig met de EPP/EDR markt hetzelfde liedje te herhalen.
De SIEM/XDR markt zijn ze al op gedoken, and the list goes on.
Dat is toch flink breder dan het OS/Database/Email/Server software boertje wat ze waren in de jaren 90 en opvolgend.
"Giving back" staat hier compleet los van en ook de praktijken van Amazon staan hier los van.

[Reactie gewijzigd door Razwer op 22 juli 2024 13:35]

mac77 @Razwer20 april 2023 14:55
Ik snap je punt maar zie het niet zo zwart/wit.

Citrix is over de jaren veranderd naar een andere portfolio van diensten. Ik heb jaren gedacht dat er geen toekomst voor ze zou zijn maar ze zijn er nog steeds met goede producten.
Ditto voor een VMware, ik had echt verwacht dat door de opkomst van de HCI competitie en groei van de hyperscalers ze al een stuk kleiner zouden zijn.

Een BlackBerry had volgens mij de pech dat smartphones (of slimme telefoons) steeds meer (beveiliging) mogelijkheden kregen en dat de EMM/MDM markt meer of gelijke mogelijkheden als een BlackBerry voor gelijke of lagere kosten aanbood. Ik ken weinig bedrijven die graag meer willen betalen.

Wat betreft EPP/EDR, daar weet ik te weinig in welke richting de markt gaat. De bedrijven waarmee ik werk maken echt gebruik van alles. Wat ik vooral hoor is wat krijg ik voor welk bedrag en werkt het op XYZ.

En ja, MS is al jaren niet meer het Office/Windows en SQL software en licentie boertje.
Als ze zich niet hadden aangepast aan wat de klanten willen dan we het nu ook niet over MS gehad maar misschien over GCP / AWS / Alibaba / OCI.
Razwer @mac7720 april 2023 15:22
maar zie het niet zo zwart/wit.
Wanneer je in de hoek zit waar de klappen vallen zie je dat toch anders...
Xfade @mac7720 april 2023 14:13
Is het een tik van u om zomaar Engelse woordjes overal tussen te proppen ?
mac77 @Xfade20 april 2023 14:22
moet ik idd afleren :-)
Sissors
@Bo Diddley19 april 2023 22:14
Voor welke data dan wel? Afrika? Want lijkt mij niet dat je in Europa datacenters voor Amerikaanse data gaat neerzetten. Ik heb gegoogled maar weet weinig te vinden buiten algemene dingen over de cloud. Dus niet dat ze het gebruiken voor Europese data, maar ook niet dat ze het gebruiken voor andere data.

Zelf stellen ze ook dat ze het water weer zuiveren voor het geloosd wordt (in hoeverre dat uberhaupt nodig kan je je ook afvragen, zal gewoon langs warmtewisselaars gaan neem ik aan). En als ze 80 miljoen liter gebruiken, klikt dat natuurlijk heel indrukwekkend. Laten we alleen wel wezen, normaal geven we drinkwater verbruik in kuub op, dus 80000 kuub. Nog steeds meer dan wat ik gebruik om de tuin te sproeien. Tegen consumententarieven is dat ongeveer €80000 ook. Niks vergeleken met de kosten en impact van hun elektriciteitsverbruik natuurlijk, dat is veel significanter dan dat 'beetje' water. Maar dat wordt net zo goed verbruikt als het in Duitsland wordt neergezet. Als je dat wil verminderen moet je minder van clouddiensten gebruik maken.
Razwer @Sissors20 april 2023 09:58
Maar dat wordt net zo goed verbruikt als het in Duitsland wordt neergezet. Als je dat wil verminderen moet je minder van clouddiensten gebruik maken.
Dat is wel een beetje kort door de bocht gedacht. Hier verzilt de bodem bij teveel verbruik doordat wij vooral gebruik maken van grondwater. In Duitsland komt drinkwater veelal uit meren en rivieren.
En gezien het betreffende datacenter niet bedoeld is voor onze markt hebben wij 0 impact op het gebruik al zouden we allemaal stoppen met cloud diensten.
JBVisual @Sebazzz19 april 2023 21:49
Ik kan me ook niet voorstellen dat het echt leidingwater (drinkwater) is.
Tuurlijk zal er wat filtering op zijn toegepast, maar er zit een groot verschil tussen water dat veilig is om te drinken, en water dat geschikt is voor het koelen van systemen.

Waar wij bacterie, schimmel en virusvrij water moeten consumeren, hebben de koel systemen meer behoefde aan kalkarm water.

Ik kan me dus voorstellen dat Microsoft zelf het water oppompt en vervolgens weer loost, uiteraard niet bepaald milieuvriendelijk.
De restwarmte zou inderdaad beter middels een warmtewisselaar aan een warmte er geleverd kunnen worden. Dan gaat er aanzienlijk minder energie verloren.
hahaha2223 @JBVisual19 april 2023 23:02
Die restwarmte hebben ze al geprobeerd te gebruiken, maar was zo laag dat het nuttiger was om gewoon een gaatje in de grond te boren.
Verder ook niet echt huizen in de buurt, niemand gaat vrijwillig in de wieringermeer wonen.
WillySis
@Sebazzz19 april 2023 22:07
Gezien de hoeveelheid water die is gebruikt is het water geclassificeerd als drinkwater, maar is het GEEN leidingwater zoals dat aan consumenten wordt geleverd. Ook proceswater en water wat gewonnen wordt uit een bekken voor drinkwatervoorziening heeft de classificatie "drinkwater", ook al is het niet gefilterd of gezuiverd. Daar het IJselmeer een drinkwater bekken is, is al het gebruikte water per definitie "drinkwater". In de vergunning staat echter wel een hoeveelheid aan oppervlaktewater. In de zomer zal dat aangevuld moeten worden met (kouder) "proceswater", maar ook dat heeft de classificatie "drinkwater". Proceswater is wel gefilterd, maar verder niet gereinigd.
Kan dus heel goed zijn dat Microsoft binnen de vergunning is gebleven, maar tegenstanders een andere definitie gebruiken om Microsoft in een kwaad daglicht te kunnen zetten of zelfs aan te klagen. Dat laatste is echter tot op heden niet gebeurd.
moonlander @Sebazzz19 april 2023 23:12
En dat water verdampt? Of gebruiken ze het om te koelen en wordt het weer terug gegeven?
Cowamundo @Sebazzz20 april 2023 06:25
Gevalletje prijsplafond invoeren voor zo’n bedrijf? Tot x liter een “normale prijs” en alles daar boven maximaal belasten. Datacenters worden vaak al genoeg gematst met allerlei dealtjes en goedkope prijzen voor GWL.
Dwarlorf @Cowamundo20 april 2023 07:11
Goed plan, zo doet MS dat zelf namelijk ook. Hoe meer je als klant gebruikt hoe meer je betaalt. Ipv dat je kortingen krijgt bij hoog verbruik .
RoyD @HKLM_19 april 2023 21:40
Slaat natuurlijk ook nergens op dat drinkwater als koelwater gebruikt wordt om vervolgens te lozen. Waarom maken ze niet gebruik van een warmtewisselaar in de grond of het in het IJsselmeer of desnoods de Waddenzee of de Noordzee?
WillySis
@RoyD19 april 2023 22:12
Het IJselmeer is een drinkwaterbekken, dus al het water dat daaruit wordt gehaald heeft de classificatie drinkwater. Als men dat als koelwater gebruikt en vervolgens weer loost is er dus eigenlijk niets meer aan de hand dat het geloosde water iets warmer is dan het ingenomen water.
meathome @WillySis20 april 2023 09:40
dat 'iets warmer' is best problematisch in een warme zomer.
als het water zelf al tegen de 25 graden loopt en dan tegen 30 graden terug gepomp wordt is dat niet zonder gevolgen voor het leven en het zuurstofgehalte in het water.
koelcapaciteit ligt lager met een hoge instroomtemperatuur, dus versterkt het probleem zichzelf in een warme zomer.

tijdens hittegolven wordt er zodoende ook wel eens gesproken over het stilleggen van elektriciteitscentrales om te voorkomen dat het oppervlakte water te warm wordt.
moet zo'n datacenter dan ook even een paar weken uit? ik ben bang dat dit niet acceptabel is voor MS en dat voor continuiteit in stroomlevering afspraken gemaakt zijn met onze overheid....en indirect dus ook voor het dumpen van die warmte.

[Reactie gewijzigd door meathome op 22 juli 2024 13:35]

batteries4ever @WillySis19 april 2023 22:35
In principe niet, behalve dat je lokaal het water wellicht ietsjes opwarmt. gezien de grootte van het ijselmeer kan ik me daar weinig bij voorstellen.
RoyD @WillySis20 april 2023 10:18
Wat ik eerder begreep voegden ze ook chemicaliën aan het water toe. Ik kan mij niets voorstellen bij de noodzaak daarvoor.
Klaus_1250 @RoyD20 april 2023 14:14
Waarschijnlijk om bijvoorbeeld algengroei tegen te gaan. Om te koelen hoeft het water niet per sé heel zuiver te zijn, maar wat je niet will is dat je leidingen dichtslibben en je koelsystemen minder effectief worden door zaken als kalkaanslag, algen, wieren, bacterieplakken, schimmels, etc. Je zal wel iets moeten toevoegen om dat te voorkomen.
RoyD @Klaus_125020 april 2023 20:27
Als ze gebruik zouden maken van een gesloten systeem dat warmte afvoert in het IJsselmeer dan zou dat probleem niet spelen. Ze zouden niet veel water gebruiken en in het gesloten systeem zouden gewoon chemicaliën gebruikt kunnen worden.
rvt1 @HKLM_19 april 2023 21:39
Vandaar dat de waterdruk hier in de noordkop zo laag is!
Sissors
@rvt119 april 2023 22:15
In het geval je serieus bent: Ze gebruiken enkel en alleen water als het erg warm is als extra koeling. Oftewel dat heeft absoluut nul te maken met jouw waterdruk nu.
LooneyTunes @Sissors19 april 2023 23:14
Toch mag ik blij zijn als ik de 3 bar haal.

En verder krijg ik de "opdracht" van PWN (de waterboer hier) vooral heel zuinig te zijn met water en allerlei besparende maatregelen te nemen, terwijl datacenter Middenmeer er meer water in één dag doorheen jaagt dan dat wij de afgelopen 12 jaar hebben verbruikt.
En dan komt er nog een extra datacenter bij.
CivLord
@LooneyTunes20 april 2023 09:48
En verder krijg ik de "opdracht" van PWN (de waterboer hier) vooral heel zuinig te zijn met water en allerlei besparende maatregelen te nemen, terwijl datacenter Middenmeer er meer water in één dag doorheen jaagt dan dat wij de afgelopen 12 jaar hebben verbruikt.
Dan gebruiken jullie wel extreem weinig water. 84 mln. liter water is 84.000 kuub.
Een persoons gebruikt ongeveer 50 kuub. per jaar. Het verbruik van het datacenter is dus ongeveer het gebruik van 1.700 personen.

Om in 12 jaar even veel te verbruiken als het datacenter in één dag doet (230 kuub), zou jij dus 60% minder moeten verbruiken als een gemiddeld persoon in Nederland. Wanneer je het over een tweepersoonshuishouden hebt zou dat 80% minder zijn, voor een gezin van vier personen zelfs 90% minder.
LooneyTunes @CivLord20 april 2023 12:09
Mijn fout.
Het ging om datacentra van Microsoft EN Goegel.
Hollands Kroon
De aandacht gaat met name uit naar de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon. Daar staan twee grote datacenters van respectievelijk Google en Microsoft. Ze gebruiken volgens schatting 525 m3 drinkwater per uur voor koeling.
(bron)

En 12 jaar geleden is onze watermeter vervangen en die staat nu op ~530 m³.
Maar een hoop water is het zeker.
Tintel @LooneyTunes20 april 2023 12:29
Heeft iemand al gezegd waarom ze dan drinkwater gaan gebruiken? En dan niet "omdat het warm is"...

Het enige wat ik kan bedenken is dus dat ze water gaan verdampen (topkoelers). Maar met gesloten koelsystemen kun je toch ook prima koelen? Ik vermoed dat het water nog niet duur genoeg is t.o.v. gesloten koelsystemen. Maar dat neemt niet weg dat we daar geen drinkwater voor zouden moeten gebruiken.
rvt1 @Sissors19 april 2023 22:41
Heb het gevoel alsof de waterdruk water lager is dan zeg een jaar of 5 geleden. Zeker als ik het vergelijk dat ik jong was, zeg zo’n jaar of 40geleden. Maar dat is allemaal onderbuik gevoel.
Ze hebben hier ook vanuit Alkmaar een nieuwe leiding gelegd maar geen iedee hoe of waarom, ben te oud om me daar druk over te gaan maken…

Alleen meer windmolens in de noord kop maakt het er niet mooier op…
Sissors
@rvt120 april 2023 07:44
Allemaal leuk en aardig, maar er is de afgelopen 40 jaar wel meer veranderd dan één Microsoft datacentrum, was dus enkel op de warmste dagen uberhaupt water gebruikt. Zou alleen dan de waterdruk lager worden, dan had je een punt, maar dit heeft er gewoon niks mee te maken.
Huugje @Sissors20 april 2023 09:03
Ze gebruiken water wanneer de buitentemperatuur hoger is dan 25 graden. Dan heb je het niet echt over "enkel de warmste dagen", lijkt mij, maar zo'n beetje de hele zomer. Maar dan nog vind ik 84 miljoen liter per jaar toch wel erg veel.
Sissors
@Huugje20 april 2023 09:16
Ik heb zowel 25 als 29 graden gelezen. Dat gezegd veranderd dat natuurlijk absoluut niks aan het punt. Dat heeft 0 impact op de waterdruk die hij nu heeft. Het is niet 25 graden buiten.

En wat betreft hoeveelheid gebruik: Tov wat? Het is natuurlijk al wel apart om het in liters te vermelden, als we altijd waterverbruik in kuubs doen (oké tenzij het over het gebruik van je douche gaat per minuut). En natuurlijk is het best een hoeveelheid, tegelijk, ik vind het iig persoonlijk niet zo'n schrikbarende hoeveelheid. Het is vergelijkbaar met ~800 huishoudens. Dus zeker niet niks hoor, maar voor een datacentrum van dat formaat? Lijkt mij logischer om dan over het energieverbruik te klagen, dan durf ik wel te voorspellen dat dat heel veel meer is dan het verbruik van 800 huishoudens. Maar ook daar blijft het wel: Microsoft heeft er direct voordeel van om hun datacentrum efficient te hebben, het scheelt hun gewoon geld. Als we willen dat er minder energie aan zulk soort dingen wordt verbruikt, dan moeten we er gewoon minder gebruik van maken. Tenzij het een NIMBY dingetje wordt.
Ro ofzo @Sissors20 april 2023 10:28
Ik heb zowel 25 als 29 graden gelezen. Dat gezegd veranderd dat natuurlijk absoluut niks aan het punt. Dat heeft 0 impact op de waterdruk die hij nu heeft. Het is niet 25 graden buiten.

En wat betreft hoeveelheid gebruik: Tov wat?
Tov de 12 to 20 miljoen die ze claimden?
lenwar
@Huugje20 april 2023 10:22
https://www.weeronline.nl...rzichten-2022-temperatuur
Er waren 35 'zomerse dagen' in heel 2022. (boven de 25 graden), waarvan 28 in de zomer. Er waren ook een paar zomerse lentedagen.
RoyD @rvt120 april 2023 10:25
Waterdruk maken kost energie. Energie is duur geworden dus misschien is het gewoon beleid van de waterbedrijven.
hydr0 19 april 2023 21:55
Ik zou wel verlangen dat ze voor hun stroom ongeveer hetzelfde betalen als jij en ik moeten betalen. Het is al erg genoeg dat, te wijten aan het gigantische stroomverbruik van datacenters, de energie-transitie naar ‘groen’, nog langer gaat duren.
Hoeveel ‘huishouden equivalent’ aan stroom gebruiken alle Amerikaanse data-giganten in Nederland eigenlijk bij elkaar?
Hoeveel windturbines zouden daarvoor nodig zijn?
Scriptkid @hydr019 april 2023 22:07
Je weet dat Azure Datacenters groener en veel minder enrgy gebruiken dan elke andere vorm van hosting , inc selfhosting,

Dus Ja dit is een goed iets door servers van klant datacenters / bezemkasten naar azure te halen wordt het stroom verbruiken en efficientie juist een heel stuk groener en lager
ITsEZ @Scriptkid19 april 2023 22:22
We moeten nou niet gaan doen alsof dit datacenter duizenden oude bezemkast servers gaat vervangen in NL. Het data datacenter had natuurlijk ook gebouwd kunnen worden in een land met een energieoverschot. Consumenten betalen hun stroom duur en betalen, direct of indirect, ook flink voor de verzwaring van het stroomnet. Dan is het natuurlijk gek dat dit soort grootverbruikers amper belast worden. Zowel op het gebied van winstbelasting als energie en water.
hahaha2223 @ITsEZ19 april 2023 23:05
Ik denk niet dat we in nederland een stroomtekort hebben. Er is inderdaad een te zwakke aansluiting in sommige gebieden, maar we exporteren nog steeds veel energie, zeker in dit soort maanden.
De prijs van energie is hier wat anders bij, aangezien dat weer zonodig aan de gasprijs vast moet zitten.
Klaus_1250 @hahaha222320 april 2023 14:19
We hebben zowel een tekort als een overschot. Deels door te weinig capaciteit op het net, maar ook doordat we energie niet (goed) op kunnen slaan. Daarom staan windmolens soms stil en is er een negatieve energieprijs.

Kijken we echt alleen naar duurzame energie, dan is het probleem nog groter en hebben we gewoon nog echt een fors tekort.
Scriptkid @ITsEZ20 april 2023 09:44
Newsflash,

dat doen ze wel,

Ik heb persoonlijk al honderden servers uitgefaseerd voor cloud migraties en diverse grote schaal DC migraties geholpen om locale DC (1000+servers) leeg te halen en te verplaatsen naar Azure en het DC te te zeggen.
ITsEZ @Scriptkid20 april 2023 13:03
Een DC met 1000+ server is geen bezemkast servertje, dit is gewoon verplaatsen van het ene DC naar het andere misschien net 3% efficiëntere DC.
Scriptkid @ITsEZ20 april 2023 14:21
Wie zegt dat dan even GOED lezen,
en diverse grote schaal DC
Maar ook daar is een Azure DC vele male efficienter dan een commercieel DC, dat kan tot 50-80% oplopen.

Zelfs binnen de Azure Gens zit al 10-30% efficientie slagen.

https://www.datacenterkno...20direct-attached%20disks.
Galinsky @Scriptkid19 april 2023 23:36
Ongetwijfeld maar het begint langzaam ook een beetje op "induced demand" te lijken waarbij uitbreiding van datacenters de vraag vergroot omdat er nu meer goedkoper opgeslagen kan worden. Of het allemaal beter is dan dat we dat niet doen laat ik in het midden. Ondanks dat we nu alles enorm snel kunnen verwerken en opslaan blijft het maar meer worden.. Waarvoor? En is er een limiet?

Beetje hetzelfde idee als laten we rijbaan toevoegen aan de weg.
Scriptkid @Galinsky20 april 2023 14:23
volgensmij juist andersom,

In M365 krijgen we steeds meer aanvraag voor purview datalifecycle management waarmee men steeds meer weg gaat gooien ipv unlimited bewaren .
Sissors
@hydr019 april 2023 22:18
Maar die datacenters staan daar niet te draaien omdat Microsoft dat wel grappig vindt. Die draaien daar omdat jij en ik er direct danwel indirect gebruik van maken. Natuurlijk gebruiken ze veel stroom, tegelijk gedeeltelijk hadden ze anders op andere plaatsen stroom staan te gebruiken (als in, servers in een andere datacentrum als een bedrijf niet naar de cloud was gegaan). Als Google veel stroom verbruikt om jou een Youtube video te laten zien, kan je dat echt Google aanrekenen?
Oon @Sissors20 april 2023 08:17
Als Google veel stroom verbruikt om jou een Youtube video te laten zien, kan je dat echt Google aanrekenen?
Wel als ze er niet of minder voor betalen en geen moeite doen om mee te helpen om het groen te houden. Als ze het hele dag vol leggen met panelen en dan de laatste 10% tegen dezelfde prijzen (maar dan zonder BTW want zakelijk) inkopen dan vind ik het helemaal prima, maar als wij dadelijk meer moeten gaan betalen omdat zo'n datacenter voor een half land aan aanbod leegtrekt dan schieten wij er als burger weinig mee op dat onze overheid dit toestaat.
Sissors
@Oon20 april 2023 08:22
Dat wordt dan natuurlijk als snel een NIMBY gevalletje. Liefst alle datacentra net buiten de EU neerzetten (UK?), kunnen we onszelf op de borst kloppen hoe energie efficient wij zijn, en andere landen vertellen dat ze toch echt harder moeten werken.

Onder de streep zal Google echt die datacentra zo energiezuinig willen hebben, simpelweg omdat ze een klein fortuin aan energie moeten betalen, en het een bedrijf is. Oftewel het levert ze gewoon meer winst op. Maar er is echt nul kans dat het kwestie is van wat zonnepanelen op dak van zo'n datacentrum neerleggen en je 90% van het verbruik kan afdekken. Om het nog niet over te hebben dat zelfs als je dat kon, je dus een enorme capaciteit voor teruglevering nodig hebt op zonnige dagen, en in de winter er nog steeds veel stroom naartoe moet. Niks mis met dak vullen met zonnepanelen hoor, maar laten we wel realistisch blijven, tenzij we in de winter geen Youtube meer gaan gebruiken.
Mathijs Kok @hydr020 april 2023 12:06
Ik zou wel verlangen dat ze voor hun stroom ongeveer hetzelfde betalen als jij en ik moeten betalen.
Maar die kosten berekenen door aan de klant. Dus jouw Spotify is dan duurder.

Daarnaast, het gebruik van datacentra heeft de totale energie balans van IT ten goede veranderd. Het is veel zuiniger om je servers in een data centrum te hebben dan het zelf beheren. Vaak wel 4 keer energie zuiniger.
Bo Diddley 19 april 2023 22:03
die datacenters verbruiken zo'n beetje alle groene stroom, en wat meer, die in de noordkop wordt opgewekt met die windmolens.

We moeten tegenwoordig verplicht zuinig omgaan met energie, en wat doet hollands kroon: plemp maar wat datacenters neer. Lekker beleid weer. Dat zijn dus diezelfde ###### als die die enorme windmolen net even buiten Medemblik hebben neergezet. In de eigen gemeente maakte niemand bezwaar, en de mensen die er last van hebben, in Medemblik, konden geen bezwaar maken, omdat dat ding in een andere gemeente staat,
hahaha2223 @Bo Diddley19 april 2023 23:07
Dat is het nadeel van het duurzame energiebeleid, alles gaat aan de grens van de gemeente gebeuren. Kaartjes van onderzoeksgebieden hier in Enschede zijn ook alleen maar aan de randjes.
Fly-guy @Bo Diddley19 april 2023 22:33
Maar waarom zijn die datacenters er eigenlijk? Omdat, onder andere, jij steeds meer van het internet gebruikt maakt?
Ze staan er niet omdat Microsoft van hun geld af wil, ze staan er omdat er vraag naar is.
En dat laatste zijn gewoon de mensen op aarde, met het westen in het bijzonder.
GromuhlDjun @Fly-guy19 april 2023 23:00
Het kan allebei waar zijn he.
Maar inderdaad. Bijna niemand in mijn omgeving is zich bewust van de milieuimpact van de vele gigabytes aan data die ze alleen al in hun mailbox bewaren, zowel prive als op het werk. Waarschijnlijk minstens 99,9% van die data wordt nooit meer nuttig gebruikt, maar ja, opruimen is lastig he. Laat de boel maar branden...
oks @GromuhlDjun19 april 2023 23:55
Tja, de vraag is hoeveel mensen gemiddeld hiermee worden geholpen. Ik vermoed dat het de eigen behoefte hier in Nederland van 17 miljoen mensen en x honderdduizend bedrijven ruim- ruim- ruimschoots te boven gaat. Zeker gegeven dat dit een 2e wat is het ? Exa scale datacenter betreft?
Vampyre @GromuhlDjun20 april 2023 00:31
Nou... Ik ook niet.
Ben me niet bewust van wat de aantoonbare milieu impact van een 1GB mailbox per jaar is.

Als jij me die exact kan voorleggen, dan zie ik dat graag.
Ben wel benieuwd naar bijvoorbeeld hoeveel bomen 1GB kost.
GromuhlDjun @Vampyre20 april 2023 10:38
Het is per persoon ook niet veel, maar uitgaande dat een idle harde schijf van 10TB op 5W draait:
8760 uur in een normaal jaar * 5W = 43.800Wh
43800 / 10000 (voor het gemak) = 4,38Wh per gigabyte.
Voor 17.000.000 mensen is het mailverbruik minimaal als je ervan uitgaat dat ze maar 1GB aan mail gebruiken. Dat staat ongeveer gelijk aan 30 huishoudens aan electriciteitsverbruik per jaar (bij gemiddeld gebruik van 2479 voor een huishouden volgens milieucentraal
Ik heb daarbij niet het stroomverbruik van de rest van het datacenter gerekend, daar zit nog een flinke marge bovenop voor de koeling, verbruik van het rack waar de harde schijf inzit, netwerk, productiekosten voor de hardware e.d.

Dus het valt reuze mee als je uitgaat van 1GB per persoon.
Misschien ligt het aan mijn bubbel, maar de meeste mensen die ik ken hebben meerdere emailadressen en op hun werk gooien ze nooit iets weg (ook omdat dat soms niet mag). In mijn bubbel is meer dan 8GB per persoon niet ongebruikelijk en ik ben ook al meerdere mensen tegengekomen die op honderden GB's in hun zakelijke mailbox hebben zitten. Want wie weet komt het ooit nog eens van pas. Daarnaast hebben enorm veel mensen nog een of meerdere (a)sociale media-accounts waar ook al snel meerdere GB's aan data op staan.

Het is gewoon weer typisch zo'n dingetje dat als één iemand het anders doet het geen fluit uitmaakt. Dus mensen kennende wordt het alleen maar erger.
Vampyre @GromuhlDjun20 april 2023 13:40
Dank je voor de berekening. Maar ik vind dit wel heel erg mee vallen?
Zelfs als we x10 doen, dus alle 17 miljoen Nederlanders 10GB, komen we op 300 huishoudens per jaar.
1 windmolen = 1700 huishoudens. Dus zelfs iedereen 50GB kan van 1 windmolen.
GromuhlDjun @Vampyre20 april 2023 16:45
Ja klopt, schaalt natuurlijk mee met hardeschijfgrootte, vorige keer dat ik deze berekening maakte, waren de schijven nog een stuk kleiner 8)7
Sendak239 @GromuhlDjun20 april 2023 08:55
Het grote publiek gaat zich daar wel bewust van worden want zowel Google als Microsoft stellen langzamerhand grenzen aan hoeveel GB je gratis op mag slaan. Die limiet zal met foto's en vooral filmpjes snel bereikt worden. Maar het zal in het niet vallen bij het bedrijfsleven waar petabytes data worden verzameld.
Mud.Starrr @Bo Diddley19 april 2023 22:51
Dat geintje hebben ze bij almere/zeewolde grens ook gedaan. Zeewolde plemt ff 120 meter hoge molens naast een nieuwe woonwijk van Almere neer (yup daar woon ik).
Ik ben helemaal voor groene stroom en molens maken daar op de juiste manier ook deel van uit. Maar die grote jongens horen niet naast een woonwijk. Slagschaduw (wieken zijn 60 meter lang), geluid, en uitzicht van die dingen is niet mals.

Edit: nog even nagezocht.
Masthoogte is 140 meter, totale hoogte 220 meter.

[Reactie gewijzigd door Mud.Starrr op 22 juli 2024 13:35]

HansvDr @Mud.Starrr20 april 2023 07:57
120? 240 zijn ze een paar km verder...
Mud.Starrr @HansvDr20 april 2023 11:57
Even nagekeken. Mast/ashoogte 140m, totale hoogte 220 meter.

Bron:
https://energiesamen.nu/v...unity-windpark-ter-wereld
HansvDr @Mud.Starrr20 april 2023 15:14
Hier Rotor diameter 162m op een mast van 169m maakt 250 meter.

windplangroen. Lompe dingen
Mud.Starrr @HansvDr20 april 2023 15:40
Staan die ook bij een woonwijk?
Ik vind het bizar dat zulke hogen dingen daar mogen staan.

Hier zitten we er 4km vandaan. Maar lijkt alsof ze in je achtertuin staan omdat ze zo enorm zijn.
En de dichtstbijzijnde woning staan op nog geen km. Dat is slechts 1000 meter. Hele dag slagschaduw dus.

[Reactie gewijzigd door Mud.Starrr op 22 juli 2024 13:35]

HansvDr @Mud.Starrr21 april 2023 10:24
Hier staan ze nog wat dichter bij.... gewoon rond om Swifterbant en Biddinghuizen (windplan blauw en windplan groen) Je ziet ze waar je ook kijkt.

ik had hier liever 5 datacenters van Facebook en 4 kerncentrales gehad
Mathijs Kok @Bo Diddley20 april 2023 12:04
We moeten tegenwoordig verplicht zuinig omgaan met energie, en wat doet hollands kroon: plemp maar wat datacenters neer. Lekker beleid weer.
Dus jij bent geen voorstander van datacentrums omdat ze stroom gebruiken.

Dan koop je ook geen boodschappen bij Albert Heyn? Gebruik je geen offline backup? Gebruik je geen enkele service van Google, Microsoft etc? Geen Netflix? Geen Spotify? Geen Tweakers (die gebruiken vast wel wat datacentrum voor backups of zo). Geen bankrekening? Dropbox? Discord?

Bij vrijwel alles wat we tegenwoordig doen zijn datacentra nodig.
Bo Diddley @Mathijs Kok3 mei 2023 10:36
Wow, zoveel drogredenen in 1 reaktie.... wist niet dat dat mogelijk was.
Ik ben niet tegen datacenters, alleen wel in de context van die specifieke situatie, en de onzin van de argumenten die werden gebruikt om de beslissing te onderbouwen (o.a. werkgelegenheid, maar er werken relatief weinig mensen.)
Er wordt mooi weer gespeeld met die wildgroei aan windmolens in de noordkop, dat die zoveel duizenden huishoudens van stroom voorzien, en dat men dus goed bezig is. Alleen wordt die stroom vooral gebruikt door die datacenters, en niet door deze huishoudens. Meneer Lubach had enige tijd geleden trouwens een leuke uitzending over dit topic, en hoe de gemeente tot die besluiten werd verleid. Op zijn minst niet erg fris gegaan.

Dan heb ik het nog niet over de verkwisting van het water, en het feit dat de restwarmte niet gebruikt wordt / kan worden bij de aangrenzende tuinbouw.
Clevergyno 19 april 2023 21:36
Hoppa, weer bakken aan drinkwater weg, genieten van onze belastinggesubsideerde groene stroom en dan nog alle andere bonussen met dank aan de VVD.
Haribo112 @Clevergyno20 april 2023 09:36
Je snapt het niet. Het is geen 'drinkwater' wat verdwijnt, maar water uit het drinkwaterbekken IJsselmeer dat slechts een beetje wordt opgewarmd en weer terug in het meer gegooid wordt. Netto verbruik is daarbij nihil en er is ook geen sprake van vervuiling.
Clevergyno @Haribo11220 april 2023 12:22
https://www.drinkwaterpla...ekort-en-8-andere-vragen/

Incorrect. Er wordt zeker ook normaal drinkwater gebruikt als koelwater. Voornamelijk als het buiten te heet wordt.
Tintel @Haribo11220 april 2023 12:30
Tja, dat opwarmen is niet altijd even goed. Maar het alternatief kost weer meer energie... kiezen tussen 2 'kwaden' dus.
knightofn1 @Haribo11220 april 2023 12:51
binnen de regels betekent nog niet "geen sprake van vervuiling"
De datacenters van Google en Microsoft die het drinkwater gebruiken om de ruimtes te koelen voegen aan dit drinkwater chemicaliën toe waar niet duidelijk van is welke dit zijn. Deze chemicaliën belanden dan na gebruik weer in het milieu. Deze chemicaliën zijn nodig om bacteriën te doden en om kalkafzetting te voorkomen. Maar er is geen registratie van welke chemicaliën dit zijn, zeggen experts. Vooral de lozing van vervuild drinkwater in het milieu is voor velen een zeer hekeling punt en spreken dan ook hun verontrusting hierover uit.
https://www.medemblikactu...ters-in-de-wieringermeer/

[Reactie gewijzigd door knightofn1 op 22 juli 2024 13:35]

thePiett @Clevergyno19 april 2023 22:05
Het is allemaal de schuld van de VVD! Oprutte! |:(
tweazer 19 april 2023 21:38
Gaat de warmte van dit datacenter de lucht in of naar een warmtenet ? Een tropisch zwembad er naast zou het een met het ander combineren ?
wildhagen
@tweazer19 april 2023 21:42
Er was beloofd de restwarmte te hergebruiken, maar daar lijkt niets van terecht te komen:
Van eerdere beloftes om restwarmte van het datacenter te gebruiken voor de glastuinbouw in het gebied is nog niets terechtgekomen. Ook dit nieuwe gebied zou ongeschikt zijn om restwarmte te hergebruiken, stelde Lilian Peters van GroenLinks
Zie nieuws: Microsoft kan tweede datacenter bij Middenmeer bouwen na akkoord geme...
MaZo @wildhagen19 april 2023 21:48
Er kwam helaas van wel meer niets terecht… https://www.rtlnieuws.nl/...ft-google-beloftes-stroom
OCU-Macs @wildhagen20 april 2023 05:47
Het warmt in ieder geval Nederland weer een klein stukje op. Alle beetjes helpen voor klimaatverandering zullen we maar zeggen.
Scriptkid @OCU-Macs20 april 2023 09:45
Dat vraag ik me dus af, volgensmij koelt het NL nl ook een heel stuk af door de hogere efficientie alle workloads die hier nu draaien draaien nietmeer op oude inefficiente en under provisioned server kasten met over provisioned aircos.
Scriptkid @wildhagen19 april 2023 22:06
is dat het probleem van MS of van de omgeving die het niet af wil nemen?
hahaha2223 @Scriptkid19 april 2023 23:06
Het water was te koud om nuttig te zijn. Nu zijn ze naar aardwarmte aan het boren.
rob12424 19 april 2023 21:42
Kan het stroomnet en Waternet dit wel aan? Straks ligt het waterschap dwars....
AOC @rob1242419 april 2023 22:02
Er draaien daar in de omgeving onzettend veel wkk's/gasmotoren van Jenbacher. Deze staan bij kassen en genereren warmte en electriciteit. In de zomer gaan de ramen van de kassen open en blijven de motoren gewoon draaien en electriciteit producten

Denk dat ze daarmee de vraag wel kunnen voldoen.

[Reactie gewijzigd door AOC op 22 juli 2024 13:35]

ph4nt0m 19 april 2023 22:11
Leuk en aardig allemaal. Maar het datacenter is al nagenoeg af. Dus een bericht over een “vergunning” is alleen een soort van; o ja, we moeten het nog even officieel maken voor het publiek en hebben maar gewoon alvast laten bouwen |:(
Fiscus Fiscalis @ph4nt0m19 april 2023 22:42
Op basis van de overige reacties; er is een vergunning afgegeven op basis waarvoor ‘op eigen risico’ gebouwd mag worden.
oks @Fiscus Fiscalis19 april 2023 23:57
Ja en ooit meegemaakt dat een overheid dat een dergelijke investering oogluikend laat gebeuren gaat handhaven. Laat me niet lachen.
Inevitable 19 april 2023 23:37
Ik ben er al een tijdje niet meer langsgereden, maar waren ze niet gewoon begonnen al? Ik ben betrokken geweest bij AMS05 tm AMS12. Eerlijk gezegd jammer dat het hele gebied is volgebouwd met deze waterverslindende dozen. :)
pepsiblik @Inevitable20 april 2023 09:28
Klopt dat ze begonnen waren. Het werd gedoogd in afwachting van het besluit over de definitieve vergunning.
arnom 20 april 2023 00:08
Naast alle electra en koeling problemen veroorzaakt dit soort datacenters nog een ander soort vervuiling waar ik niemand hier over lees: Lichtvervuiling.
Waarom moeten die datacenters de hele nacht verlicht worden alsof de zon nog schijnt? Juist bij Natura2000 gebieden lijkt mij dat lichtvervuiling ook goed gecontroleerd en verbeterd moet worden.
Continu verlichten kost te veel stroom, is minder veilig dan andere manieren van verlichten (verlichting dat bij beweging pas aangaat) of camera's gebruiken die minder tot geen licht nodig hebben (restlicht versterkers of infrarood camera's).
De nachtelijke hemel daar in de kop was redelijk goed en donker (op een paar kassen na), maar met die datacenters gaat het heel hard de verkeerde kant op.
madcow22 @arnom20 april 2023 00:20
Naast data centers staan daar kassen dus die licht vervuiling zal niet echt opvallen naast de kassen.
EwoutS @madcow2220 april 2023 02:23
De kassen moeten s,avond het licht afschermen. Dus de overlast daarvan valt wel mee.

De datacentrums zorgen wel voor lichtvervuiling, bij bewolkt weer is de hele omgeving blauw verlicht, en goed te zien vanuit Medemblik.
Xorifelse 20 april 2023 05:14
Waarom worden data centra's niet verticaal gebouwd? Het is duurder in bouwen, maar ook niet zoveel vergeleken met een kantoorpand waar interieur nodig is. Het aantal beschikbare vierkante meters in Nederland word ook steeds minder, en met een toren kan je spelen met warmte afvoer voor iets nuttigs.
Pasteis @Xorifelse20 april 2023 07:53
Waarom worden data centra's niet verticaal gebouwd? Het is duurder in bouwen, maar ook niet zoveel vergeleken met een kantoorpand waar interieur nodig is. Het aantal beschikbare vierkante meters in Nederland word ook steeds minder, en met een toren kan je spelen met warmte afvoer voor iets nuttigs.
Waarschijnlijk omdat het duurder is en degene die de vergunningen verstrekken niet zulke voorwaarden durven te stellen....

Ik denk dat er wel een goede reden voorderest is, maar ik zou zeggen... dwing ze juist ertoe om deze reden op te lossen. En daarnaast mogen ze best wel wat meer hun best doen om een steentje bij te dragen aan een stukje bebossing en vergoening om de de datacenter heen. Dit maakt in ieder geval de omgeving al wat aantrekkelijker.

Bij het datacenter in Middenmeer is gene moeite gedaan om wat vergoening eromheen te zetten.
Autisme_tech @Xorifelse20 april 2023 09:06
Maar dan moet het vele koelwater ook met meer energie omhoog gepompt worden

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