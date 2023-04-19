Microsoft krijgt definitieve vergunning voor tweede datacenter in Middenmeer

De provincie Noord-Holland heeft Microsoft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een tweede datacenter in Middenmeer. Eerder had de gemeente Hollands Kroon deze vergunning gegeven, maar later bleek dat de provincie deze vergunning had moeten geven.

De bouw en het gebruik van het datacenter hebben geen negatieve gevolgen voor de nabijgelegen Natura 2000-gebieden, schrijft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze Omgevingsdienst onderzocht in opdracht van de provincie of Microsoft een vergunning mocht krijgen voor het tweede datacenter. Het verlenen van de vergunning duurde langer omdat er extra onderzoek gedaan moest worden naar de stikstofuitstoot.

De gemeente Hollands Kroon gaf in januari 2021 al de omgevingsvergunning voor de bouw van het datacenter, maar later bleek dat de provincie deze vergunning had moeten afgeven. In september dat jaar gaf de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied al toestemming voor bouw 'op eigen risico', in afwachting van de definitieve vergunning die woensdag is gegeven. Microsoft heeft de afgelopen tijd het datacenter dan ook zonder definitieve vergunning gebouwd.

Tegen de definitieve vergunning van de Omgevingsdienst kan nog wel bezwaar worden aangetekend. Stichting Red de Wieringermeer, die tegen meer datacenters in de regio is, geeft bij het Noordhollands Dagblad aan dit te gaan doen. De stichting claimt dat de door Microsoft aangeleverde gegevens over uitstoot van nooddieselaggregaten zes keer te laag zijn. Met het datacenter is een bebouwing van ongeveer 22 hectare gemoeid.