Coalitieakkoord: strengere regels voor vergunningverlening hyperscaledatacenters

Er komen strengere toelatingscriteria bij de vergunningverlening bij het binnenhalen van hyperscaledatacenters en de Nederlandse regering gaat de landelijke regie aanscherpen. Dat staat in het coalitieakkoord van de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

De partijen schrijven in het regeerakkoord dat hyperscaledatacenters, dus de grote datacenters van partijen als Facebook, Microsoft en Google, in Nederland een 'onevenredig groot beslag' leggen op de beschikbare duurzame energie 'in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde'. Daarom wil de regering strenger kunnen optreden bij het in de toekomst binnenhalen van dit soort datacenters.

Nederland kent in feite drie grote partijen met hyperscaledatacenters in Nederland. Microsoft heeft een aantal grote datacenters in de kop van Noord-Holland, Google heeft datacenters in Groningen en de kop van Noord-Holland en onlangs werd bekend dat Facebook de partij is achter een groot datacenter dat moet worden gerealiseerd bij Zeewolde. Over dat laatste besluit de gemeenteraad van Zeewolde woensdagavond.

Er is veel te doen over het stroomverbruik van grote datacenters. In 2020 schreef Tweakers een achtergrondverhaal over de gevolgen van datacenters voor het energienet. Het aantal datacenters in Nederland is in de afgelopen jaren sterk toegenomen, maar het energiegebruik bleef nagenoeg gelijk, mede doordat datacenters steeds energiezuiniger worden. Het aandeel van het energiegebruik door hyperscaledatacenters neemt wel toe, zo is bijvoorbeeld te lezen in cijfers van brancheorganisatie Dutch Data Center Association.

Er worden daarnaast regelmatig vraagtekens gezet bij manier waarop over de komst van datacenters wordt beslist. Zo werd Facebook in Nederland binnengehaald door investeringsbureau NFIA in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Uiteindelijk beslist echter de lokale politiek in Flevoland en Zeewolde over de wijziging van het bestemmingsplan van de grond waarop het datacenter van Facebook moet komen. Daarmee heeft de lokale politiek in feite het laatste woord over de komst van een grote partij als Facebook en daar is niet elke lokale politicus blij mee, schreef NRC onlangs.

Interessant daarbij is dat volgens artikel 83 van de Energiewet, gemeenten en provincies niet mogen beslissen over de energievoorziening en dus bij de beslissing over een bestemmingsplan formeel hun beslissing niet kunnen laten afhangen van het energiegebruik van een datacenter. Dat betekent dat er een wetswijziging nodig zou zijn om de vergunningverlening aan te passen omwille van het energiegebruik van hyperscaledatacenters.

In een reactie schrijft de Dutch Data Center Association dat het positief is dat er meer aandacht is voor digitale infrastructuur. Als sector roept het 'al tijden om een nationale datacenterstrategie', schrijft Stijn Grove, directeur van de DDA. "We zijn daarom ook positief gestemd rond de toezegging om landelijke regie uit te werken speciaal voor hyperscaledatacenters." Het liefst had de brancheorganisatie echter een apart bewindspersoon gezien als 'aanspreekpunt, voor coördinatie en als uithangbord' voor digitale infrastructuur.

Hoe de regering de strengere regie en toelatingscriteria gaat hanteren en op welke termijn deze van toepassing zijn, staat niet in het regeerakkoord. Het is niet aannemelijk dat dit invloed gaat hebben op de bouw van het datacenter van Facebook, de uitbreiding van het datacenter van Microsoft in Middenmeer of de huidige hyperscales in Nederland.