In Nederland zijn er 20 tot 25 plannen voor nieuwe of grotere datacenters

In Nederland zijn er nu 20 tot 25 plannen voor de vestiging of uitbreiding van datacenters. Het gaat om datacenters van verschillende grootte en niet alle plannen zijn even ver. Het is volgens de overheid dan ook niet zeker dat de plannen allemaal worden uitgevoerd.

Het gaat om 'zeer globale tot concretere plannen' in onder meer Noord-Holland, Flevoland en Groningen, zegt staatssecretaris van Economische Zaken Dilan Yeşilgöz-Zegerius in een Kamerbrief. De cijfers komen van netbeheerder TenneT en het Netherlands Foreign Investment Agency NFIA. Verdere informatie, zoals waar de projecten precies komen en hoeveel energie deze dan zullen gebruiken, is vertrouwelijk en mag daarom niet door TenneT en NFIA worden gedeeld.

Met de Kamerbrief geeft de staatssecretaris antwoord op vragen van CDA-Kamerlid Bontenbal. Dit Kamerlid vroeg naar de te verwachten extra elektriciteitsvraag, een overzicht van alle aanstaande datacenters en de wenselijkheid van die datacenters. De staatssecretaris geeft verder aan dat hoewel het NFIA eerder nog hyperscaledatacenters en reguliere datacenters aantrok, het agentschap dit sinds begin 2020 niet meer doet. Bedrijven die zich nu bij het agentschap aanmelden, worden naar regionale overheden doorverwezen.

Doordat het niet duidelijk is hoeveel extra datacenters eraan zitten te komen, is het volgens de staatssecretaris ook lastig om te zeggen hoeveel de energiebehoefte gaat zijn. Een stuurgroep schatte deze behoefte eerder in op 5 tot 15TWh in 2030. Deze schatting is samen met de sector gedaan. 15TWh zou neerkomen op ruim 3GW vermogen van windmolens op zee.

In 2019 werd er nog voor 2,7TWh aan energie aan datacenters geleverd, destijds ruim 2 procent van de totale Nederlandse elektriciteitsvraag. De verwachte toename zou vooral door hyperscaledatacenters komen; grootschalige datacenters met vaak meer dan 10 hectare en een vermogen van 70MW. Nederland heeft er nu drie staan, een van Microsoft, twee van Google. Deze staan in de Wieringermeer en Eemshaven.

Deze hyperscaledatacenters liggen gevoelig, omdat deze veel elektriciteit en ruimte nodig hebben, terwijl de voordelen tegen zouden vallen. Meta wil zo'n hyperscale in Zeewolde bouwen, iets waar de gemeenteraad donderdagavond mee instemde. Facebooks moederbedrijf belooft onder meer gratis restwarmte aan te bieden, te investeren in de infrastructuur en zonnepanelen en meer te willen doen aan biodiversiteit dan wettelijk verplicht is. Concrete cijfers zijn echter nog niet genoemd. Ook zou het datacenter minder banen opleveren dan andere datacenters.

Deze controverse komt ook terug in de Kamerbrief van de staatssecretaris. Het kabinet heeft een voorkeur voor hyperscales aan de randen van Nederland, waar veel aanbod is van duurzame energie, aansluiting op het energienet geboden kan worden en de ruimte minder schaars is. Gemeenten blijven vooralsnog echter verantwoordelijk hiervoor. Dit willen de formerende partijen aanpassen, blijkt uit het coalitieakkoord.