Meta schrapt plannen voor bouw datacenter in Zeewolde

Facebooks moederbedrijf Meta ziet definitief af van de plannen om een groot datacenter in Zeewolde te bouwen. Er was binnen de lokale en landelijke politiek veel weerstand tegen de komst van wat een van de grootste datacenters van Nederland zou worden.

Meta zegt in een verklaring dat er geen 'goede match' is met de omgeving, schrijft onder meer het AD. Het socialemediabedrijf zegt dat 'de prioriteit' bij het zoeken naar geschikte locaties voor datacenters ligt bij 'een goede match met de omgeving'. "Uiteindelijk hebben we besloten dat het bouwen van een datacenter in Zeewolde niet de juiste investering is." Het bedrijf zegt de ontwikkelingsplannen te beëindigen en het project samen met de gemeente en de provincie af te wikkelen.

De komst van het datacenter was omstreden, zeker toen afgelopen november bekend werd dat Meta opdrachtgever was. Die zorgen gingen bijvoorbeeld over energieverbruik, mogelijke natuurschade en beperkte voordelen voor Nederland, zoals banen.

De toenmalige gemeenteraad van Zeewolde stemde voor de komst, maar de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 wilde dit juist tegenhouden. Het Rijksvastgoedbedrijf wilde daarnaast tijdelijk geen grond verkopen dat Meta voor het datacenter wilde gebruiken. Lang leek het erop dat het datacenter ondanks de weerstand zou komen, maar eind maart zei Meta de plannen te pauzeren. Nu ziet het bedrijf dus alsnog van de bouw af.