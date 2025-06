Ierse gemeenteraad weigert aanvraag Google voor bouwen datacenter

Een Ierse gemeenteraad heeft een aanvraag van Google voor de bouw van een nieuw datacenter geweigerd. Het datacenter zou te veel vragen van het stroomnet en zou zelf niet genoeg duurzame energie gaan opwekken.

Google zei in de aanvraag dat bij weigering het moeilijker zou worden om aan de vraag naar ict-diensten in het land te voldoen, meldt RTE. Het datacenter had 72.000m2 moeten worden, met acht hallen. Bovendien zou de uitstoot van broeikasgassen in de gemeente groeien met de komst van het datacenter, terwijl de gemeente die juist wil terugbrengen. Het datacenter had moeten komen op Grange Castle Business Park, waar Google ook al zit.

De zoekgigant wilde het datacenter van stroom voorzien via een al bestaand contract met een stroomleverancier. Het gebrek aan hernieuwbare energie om het datacenter van stroom te voorzien, woog ook mee in de beslissing van de raad. Google heeft nog geen reactie gegeven op de afwijzing. Google heeft sinds jaar en dag zijn Europese hoofdkantoor in Ierland en heeft al twee datacenters staan in het land.

De weerstand tegen de bouw van datacenters in Europa lijkt te groeien. Zeewolde weigerde de aanvraag van Meta voor de bouw van een datacenter en in andere gemeenten zijn ook strengere regels gekomen voor het goedkeuren van aanvragen.