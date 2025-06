Oprichter Telegram zit tot maximaal woensdagavond in voorarrest in Frankrijk

De oprichter van Telegram, Pavel Durov, zit tot maximaal woensdagavond vast in Frankrijk. Dan moet het Franse openbaar ministerie hem vrijlaten of aanklagen. Het OM verdenkt hem van medeplichtigheid aan strafbare feiten die anderen via Telegram hebben gepleegd.

Door het aanbieden van Telegram denkt het OM dat Durov onder meer medeplichtig is aan heling en verspreiding van kinderporno, meldt het OM. Durov zit sinds zaterdagavond vast en het voorarrest duurt tot maximaal woensdagavond. Dat is zo bij wet: het voorarrest mag maximaal 96 uur duren en dan moet er een aanklacht liggen. Het is nog onduidelijk of die aanklacht er komt.

Het OM neemt het Durov ook kwalijk dat Telegram nooit heeft meegeholpen aan het opsporen van criminelen die gebruik maken van Telegram. Dat is een verschil met aanbieders van andere chatdiensten, die vaak wel medewerking verlenen. Het OM ondervraagt Durov. Het is nog onbekend of het gaat leiden tot een vervolging. De ondernemer is van oorsprong Russisch, maar is zover bekend staatsburger van Frankrijk en de Verenigde Arabische Emiraten.

Hoewel criminelen communiceren op allerlei manieren, staat Telegram bekend om het gebrek aan moderatie en actie ondernemen op meldingen. De chatapp heeft, in tegenstelling tot concurrenten als Signal en WhatsApp, standaard geen end-to-endencryptie op chats aanstaan. Telegram raakte tien jaar geleden bekend toen het toenmalige Facebook aankondigde WhatsApp over te nemen.