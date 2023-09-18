Nederlandse politie kan telefoonnummers anonieme Telegram-gebruikers opvragen

De Nederlandse politie kan door een formulier in te vullen en op te sturen met spoed gegevens van anonieme Telegram-gebruikers opvragen. Dat kan volgens de regels eigenlijk alleen als er sprake is van direct levensgevaar.

Het formulier gaat naar een kantoor van Telegram in Dubai, waarna er persoonsgegevens zoals IP-adres en telefoonnummer van de gebruiker terugkomen, meldt BNR. Dat heeft het radiostation gelezen in documenten die de redactie opvroeg via de Wet Open Overheid. De mogelijkheid bestaat sinds december vorig jaar.

Telegram zegt niets over verzoeken van overheden in het privacybeleid, maar zegt in de faq dat het '0 bytes aan data' heeft gegeven aan overheden. "Telegram kan alleen worden gedwongen om gegevens op te geven als een probleem ernstig en universeel genoeg is om de toets van verschillende rechtssystemen over de hele wereld te doorstaan."

De Nederlandse politie is niet de enige die dat kan. Ook de Duitse federale politie kan gegevens opvragen bij Telegram, schrijft Heise. Het is onduidelijk hoe vaak de Nederlandse politie al data bij Telegram heeft opgevraagd.