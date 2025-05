Telegram heeft ruim 800 miljoen actieve gebruikers, is nog niet winstgevend

Chatapp Telegram heeft ruim 800 miljoen maandelijks actieve gebruikers en krijgt iedere dag meer dan 2,5 miljoen nieuwe gebruikers. De dienst is nog niet winstgevend, om dat te worden heeft het bedrijf deze week 270 miljoen dollar ingezameld.

Het is niet duidelijk wanneer Telegram de mijlpaal van 800 miljoen maandelijks actieve gebruikers behaalde; ceo en oprichter Pavel Durov meldt alleen dat deze mijlpaal 'eerder dit jaar' werd behaald. In juni vorig jaar gaf de dienst nog aan 700 miljoen maandelijks actieve gebruikers te hebben. Durov zegt wel dat er dagelijks 2,5 miljoen aanmeldingen van nieuwe gebruikers zijn, al gaat het hierbij niet per se om maandelijks actieve gebruikers. Ter vergelijking: WhatsApp gaf in 2021 aan ruim twee miljard gebruikers te hebben.

Telegrams 'enorme groei', zoals Durov zegt, zorgt voor hogere kosten voor opslag en netwerkverkeer. Om het platform winstgevend te maken, introduceerde de dienst vorig jaar een Premium-abonnement. Met dit abonnement krijgen gebruikers bepaalde nieuwe functies eerder dan andere gebruikers, kunnen ze grotere bestanden sturen en krijgen ze meer emoji's en stickers.

Durov zegt niet hoeveel abonnees er zijn, maar zegt wel dat dit abonnement een 'goede start' had. De Telegram-oprichter zegt ook dat het onmogelijk zou zijn geweest om na een jaar al winstgevend te zijn. Het bedrijf zou wel 'dichterbij winstgevendheid zijn' dan concurrenten als Twitter en Snap, claimt Durov op basis van 'absolute getallen'.

Om Telegrams groei te kunnen bekostigen, zamelde het bedrijf via obligaties deze week 270 miljoen dollar in. Dit komt neer op zo'n 240 miljoen euro. Durov zegt zelf ongeveer een kwart van deze obligaties te hebben gekocht. De ceo zegt niet hoe hij dit geld gaat inzetten.