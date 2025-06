Telegram introduceert videotranscripties voor Premium-gebruikers

Telegram heeft er nieuwe features voor Premium-gebruikers bijgekregen. Het gaat om videotranscriptie en om topics in groepsgesprekken, waarbij een groepschat opgedeeld kan worden in subgroepen.

Videotranscriptie

Videotranscriptie was er in de app al voor spraakberichten, maar is er nu dus ook voor video's, mits de gebruiker een Telegram Premium-abonnement heeft. Telegram vermeldt niet welke talen allemaal ondersteund worden bij deze functionaliteit.

Topics binnen groepschats

De topics-functie fungeert als een gesprek of groepsgesprek binnen een groepsgesprek, met zijn eigen afgezonderde ruimte. Hier worden ook de functies van groepsgesprekken ondersteund, zoals een sticky-bericht bovenaan de chat, bots, polls, gedeelde media en meer.

Als laatste grote toevoeging biedt Telegram 'verzamelbare usernames'. Deze kunnen in tegenstelling tot andere Telegram-usernames minder dan vijf tekens lang zijn. Premium-gebruikers kunnen deze reserveren en er ook naar linken in de vorm van naam.t.me en t.me/naam. Het eigendom van de gebruikersnamen wordt vastgelegd op de TON-blockchain, aldus Telegram.

Telegram-oprichter Pavel Durov zegt dat het door Apple komt dat de update langer op zich heeft laten wachten. Apple zou twee weken over goedkeuring van de update hebben gedaan, terwijl het zelf volgens hem beweert dat dat binnen 24 uur gedaan moet zijn.

Telegram Premium kost 5,49 euro per maand. Voor dat geld krijgen gebruikers onder andere beschikking over meer kanalen, mappen, pins, openbare links en accounts. Daarnaast gaat de limiet op bestandsuploads van 2 naar 4GB en zien gebruikers geen reclame.