Instagram brengt leeftijdsverificatie met video of ID-bewijs uit in Europa

Instagram-gebruikers die hun leeftijd willen veranderen van jonger dan 18 jaar naar ouder dan 18 jaar moeten voortaan ook in Europa hun leeftijd verifiëren. Dergelijke gebruikers kunnen hiervoor een foto van een identiteitsbewijs uploaden of een 'videoselfie' opnemen en versturen.

Het verificatieproces werd al eerder in de Verenigde Staten uitgerold en is nu ook van toepassing in Europa. Vooralsnog geldt de vereiste alleen voor gebruikers die hun leeftijd willen veranderen van jonger dan 18 jaar naar ouder dan 18 jaar. Bij het aanmaken van een nieuw account kan een gebruiker simpelweg een geboortedatum naar keuze opgeven.

De videoverificatie gebeurt in samenwerking met het bedrijf Yoti, dat op basis van ingezonden beelden inschat hoe oud een gebruiker is. Het bedrijf is volgens Meta onafhankelijk geverifieerd als een betrouwbare leverancier van leeftijdsverificatie. Onder meer de Duitse Commissie Jeugdbescherming Media maakt gebruikt van de diensten van het bedrijf. Er zou geen gezichtsherkenningssoftware gebruikt worden om de leeftijd van een inzender in te schatten en de beelden zouden direct verwijderd worden wanneer Yoti een leeftijdsschatting met Meta heeft gedeeld.

Instagram hanteert een minimumleeftijd van 13 jaar bij het aanmaken van een nieuw account. 'In sommige landen' beperkt het sociale medium daarnaast het soort content dat tieners van tussen de 13 en 17 jaar oud kunnen zien. Zo worden dergelijke accounts standaard op privé gezet, is door volwassenen geïnitieerde communicatie beperkt en worden bepaalde advertenties niet getoond.