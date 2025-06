Amerikaanse Justitie nam 50.000 van Silk Road gestolen bitcoins in beslag

De Amerikaanse justitie maakt bekend dat het meer dan 50.000 bitcoin in beslag heeft genomen van een Amerikaan, die inmiddels heeft bekend dat hij die cryptovaluta 'illegaal heeft verkregen' van Silk Road in 2012. Die bitcoins zijn momenteel iets meer dan een miljard euro waard.

De Amerikaan, James Zhong, pleit nu schuldig aan het in Amerika zogenaamde wire fraud. De man zou de 50.000 bitcoin hebben gestolen van Silk Road, waarna hij het middels meerdere transacties ontraceerbaar probeerde te maken. Hij sloeg het uiteindelijk op in wallets die hij in een kluis bewaarde op een singleboardcomputer, onder een aantal dekens, in een popcornblikje, in een kast in de badkamer. De bekendmaking spreekt van een 'tien jaar oud mysterie dat 3,3 miljard dollar waard is'.

Justitie vond de bitcoins en andere zaken tijdens een huiszoeking bij Zhong in 2021. Daar troffen ze 50.676,17851897 bitcoin aan, maar ook 661.900 dollar aan contant geld. Daarnaast is Zhongs aandeel van 80% in RE&D Investments, LLC in beslag genomen. Dat bedrijf zou 'significant veel vastgoed' bezitten. Tot slot zijn ook verscheidene goud- en zilverstukken in beslag genomen en had de man 25 Casascius coins in zijn bezit, een fysieke vorm van bitcoins die 174 bitcoin per stuk waard zijn.

De DOJ noemt het 'de grootste cryptocurrency-inbeslagname in de geschiedenis van de VS en de op een na grootste financiële inbeslagname van Justitie ooit'. Op de aanklacht van wire fraud, waarvoor de man schuldig pleitte, staat een maximale gevangenisstraf van 20 jaar. In februari wordt het vonnis uitgesproken. De darkwebmarktplaats Silk Road waar Zhongh de bitcoins van stal, is in 2013 opgerold.