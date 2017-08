Oud-agent betrokken bij Silk Road-zaak bekent stelen van 1600 bitcoins

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft bekendgemaakt dat voormalig Secret Service-agent Shaun Bridges opnieuw heeft bekend schuldig te zijn aan witwassen. Hij was al eerder veroordeeld, maar gaf nu toe 1600 bitcoins te hebben gestolen. Hij was betrokken bij het Silk Road-onderzoek.

Het ministerie laat weten dat hij heeft toegegeven een privésleutel te hebben gebruikt om toegang te krijgen tot een bitcoinwallet van de Amerikaanse overheid. Vervolgens sluisde hij de 1600 bitcoins door naar wallets op andere exchanges die hijzelf in zijn beheer had. De toenmalige waarde was volgens het ministerie ongeveer 360.000 dollar; de huidige waarde komt neer op 6,6 miljoen dollar of omgerekend 5,6 miljoen euro. De overheid heeft 600 bitcoins kunnen terughalen en Bridges zou de overige cryptovaluta hebben teruggegeven als onderdeel van zijn bekentenis.

Bridges was in 2015 al eens veroordeeld tot een celstraf van 71 maanden, omdat hij tijdens het onderzoek naar de onlinemarktplaats Silk Road 20.000 bitcoins had gestolen. Hij gebruikte hiervoor accountgegevens die hij in 2013 had verkregen van een van de klantenservicemedewerkers van Silk Road, genaamd Curtis Green. Volgens het huidige bericht van het ministerie, werd hij voor het hernieuwde vergrijp opgepakt kort voordat hij zich moest melden voor zijn gevangenisstraf.

Hij zou tussen 2012 en 2014 betrokken zijn geweest bij het onderzoek naar Silk Road, als onderdeel van de Baltimore Field Office. Zijn taken waren het uitvoeren van forensisch computeronderzoek om de mensen achter de marktplaats te identificeren. Daaronder was Ross Ulbricht, die zich op de site aangeduid zou hebben als Dread Pirate Roberts. Ulbricht verloor in mei het hoger beroep in zijn eigen zaak en kreeg een levenslange celstraf.

De illegale handelsplaats Silk Road was enkel via Tor bereikbaar en er werden veel drugs verhandeld. Eind 2013 haalde de Amerikaanse justitie de site uit de lucht. Naast Bridges werd ook een andere agent, Carl Force, veroordeeld voor het ontvreemden van bitcoins.