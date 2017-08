'Sleepwet'-referendum haalt 10.000 handtekeningen op

De studenten achter het initiatief voor een referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben bekendgemaakt dat ze 10.000 handtekeningen hebben opgehaald. In de volgende fase zijn 300.000 handtekeningen vereist om tot een raadgevend referendum te komen.

Het officiële Twitter-account van het zogenaamde Sleepwet-referendum heeft het bereiken van 'ruim 10.000' handtekeningen bekendgemaakt. Dat betekent dat de Kiesraad nu moet controleren of het om geldige verzoeken gaat. Verleent de organisatie haar goedkeuring, dan hebben de studenten zes weken om in totaal 300.000 handtekeningen te verzamelen. Als deze dan eveneens worden goedgekeurd, zal er een raadgevend referendum georganiseerd worden en kunnen burgers zich over de wet uitspreken.

De handtekeningen zijn verzameld op een website, die tot 22 augustus nog beschikbaar blijft voor het insturen daarvan. De initiatiefnemers schrijven daar dat ze vinden dat de wet 'dusdanig grote gevolgen voor de vrijheid van burgers heeft, dat deze niet zonder referendum zou mogen worden aangenomen'. De wet, ook wel de 'aftapwet' genoemd, werd op 11 juli door de Eerste Kamer aangenomen. Daaraan ging een lange behandeling vooraf. De regeling breidt de bevoegdheden van de Nederlandse inlichtingendiensten uit, zodat zij bijvoorbeeld ongericht mogen tappen op de kabel.