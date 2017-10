Actie voor referendum over 'sleepwet' heeft meer dan 200.000 handtekeningen

Het initiatief voor een referendum over de nieuwe Nederlandse Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft ruim 200.000 handtekeningen ontvangen. Om het referendum door te laten gaan, moeten er voor 16 oktober 300.000 handtekeningen binnen zijn.

De initiatiefnemers maken de mijlpaal bekend op Twitter en hebben op de website waar mensen hun handtekening kunnen achtergelaten nu ook een teller gezet. Op het moment van schrijven staat die op 204.000 handtekeningen.

Het aantal handtekeningen is deze week sterk gestegen, nadat tv-programma Zondag met Lubach afgelopen zondagavond aandacht besteedde aan het initiatief. Nederlanders kunnen sinds begin september hun handtekening zetten en het duurde een maand om de eerste 100.000 handtekeningen te verzamelen. In een paar dagen is het aantal verdubbeld. Een Zwitserse Twitter-gebruiker maakte een grafiek waarin het verloop van de ontvangen handtekeningen zichtbaar is.

Grafiek afkomstig van Twitter-gebruiker Paul Cébille

Om het raadgevende referendum succesvol aan te vragen, zijn 300.000 handtekeningen nodig. Die moeten voor 16 oktober binnen zijn. Het formulier waarmee een handtekening per post kan worden opgestuurd, is tot 12 oktober beschikbaar.

Het initiatief is opgezet door vijf Amsterdamse studenten. Zij maken zich zorgen over de privacyinbreuken die nieuwe Nederlandse Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten mogelijk maakt. Hun zorgen worden gedeeld door organisaties als Amnesty, Privacy First en Bits of Freedom. In juli stapte een coalitie van onder andere burgerrechtenorganisaties en journalisten al naar de rechter in een poging om de wet tegen te gaan.

De wet, ook wel de 'aftapwet' genoemd, werd op 11 juli door de Eerste Kamer aangenomen. Daaraan ging een lange behandeling vooraf. De regeling breidt de bevoegdheden van de Nederlandse inlichtingendiensten uit, zodat zij bijvoorbeeld ongericht mogen tappen op de kabel.

Item over de 'sleepwet' in uitzending Zondag met Lubach van 1 oktober