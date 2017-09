Kiesraad ontvangt 17.000 geldige verzoeken voor referendum aftapwet

De komst van een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is een stap dichterbij. De Kiesraad heeft 17.162 geldige verzoeken binnengekregen voor het referendum. Bij de volgende fase moet dat groeien naar driehonderdduizend verzoeken.

Van de 19.266 verzoeken heeft de Kiesraad er 17.162 als geldig aangemerkt, op basis van een steekproef. Dat is ruimschoots voldoende om de eerste fase op weg naar het daadwerkelijke referendum te slechten. Daarvoor waren tienduizend verzoeken nodig. De laatste, definitieve fase start komende maandag. Vanaf 4 september tot en met maandag 16 oktober moet het aantal verzoeken bij de Kiesraad tot driehonderdduizend stijgen, waarbij de tot nu toe verzamelde handtekeningen niet meetellen. Als dat aantal bereikt is, zal een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gehouden worden.

De poging een referendum af te dwingen komt is een initiatief van Amsterdamse studenten, die hier de website Sleepwet voor online hebben gezet. De initiatiefnemers zijn van oordeel dat burgers zich over de aftapwet moeten kunnen uitspreken vanwege de gevolgen voor de privacy. Ook juridisch ligt de Wiv onder vuur: de coalitie PILP stapt naar de rechter om de aftapwet ongeldig te laten verklaren. De coalitie staat voor het Public Interest Litigation Project en onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten, Bits of Freedom en Privacy First maken er onderdeel van uit.

De vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten breidt de bevoegdheden van de AIVD en MIVD uit met onder andere ongerichte kabelinterceptie, wat door critici als een 'sleepnet' wordt omschreven.