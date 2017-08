Initiatief voor referendum over aftapwet haalt 6000 handtekeningen op

Het op 9 augustus door Amsterdamse studenten gestarte initiatief om te komen tot een referendum over de in juli aangenomen 'aftapwet', heeft volgens een van de initiatiefnemers inmiddels bijna 6000 handtekeningen opgehaald. Uiteindelijk zijn 10.000 stemmen nodig in de eerste fase.

Dat heeft een van de initiatiefnemers, de student Joran van Apeldoorn, gezegd tegen AT5. Hij zegt de wet niet zozeer via het referendum te willen tegenhouden, maar wil dat burgers zich over de wet kunnen uitspreken. Van Apeldoorn vindt dat de wet de privacy van burgers inperkt en dat burgers daarom moeten aangeven of ze daarmee akkoord gaan.

Op 24 augustus moeten er in totaal 10.000 handtekeningen binnen zijn om te voldoen aan de eis van een geldig inleidend verzoek. Als dat aantal wordt gehaald, volgt een tweede fase, waarin ten minste 300.000 kiezers moeten aangeven dat ze het inleidende verzoek om tot een raadgevend referendum te komen, steunen. De studenten hebben een website opgericht waar ze stemmen verzamelen.

Nadat de de Eerste Kamer de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op 11 juli had aangenomen, werd bekend dat een coalitie van onder andere burgerrechtenorganisaties en journalisten naar de rechter stapt om de aftapwet ongeldig te laten verklaren. De coalitie PILP, wat staat voor het Public Interest Litigation Project, bestaat onder andere uit de Nederlandse Vereniging van Journalisten, Bits of Freedom en Privacy First.

De wet breidt de bevoegdheden van de AIVD en MIVD uit. Onder de oude Wiv, die stamde uit 2002, mochten de diensten alleen de ether aftappen. Op de kabel mocht dat ook, maar alleen als het op personen gericht gebeurde. Door de aanpassing mogen de diensten nu ook op de kabel 'onderzoeksopdrachtgerichte interceptie' uitvoeren. Deze bevoegdheid wordt door critici ook wel aangeduid als een 'sleepnet'. Dat op grote schaal verzamelen van gegevens kan bijvoorbeeld bij internetknooppunten en providers.

Daarnaast mogen de diensten nu ook systemen hacken via een ander systeem, zoals een router. Verder hebben ze realtimetoegang tot databases, bijvoorbeeld van banken, ziekenhuizen en internetproviders. Ook het delen van verzamelde gegevens met buitenlandse diensten behoort tot de mogelijkheden, na opdracht van de minister kan dit ook met ongefilterde data.