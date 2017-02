Door Sander van Voorst, dinsdag 14 februari 2017 16:08, 81 reacties • Feedback

De Tweede Kamer heeft dinsdag voor het wetsvoorstel van de nieuwe wet op de veiligheids- en inlichtingendiensten gestemd. Het voorstel breidt de bevoegdheden van de diensten uit. Critici waarschuwen voor een 'sleepnet', waarmee veel gegevens onderschept kunnen worden.

De VVD, de PvdA en het CDA waren de grootste partijen die voor het wetsvoorstel stemden. Dat was te verwachten, omdat van tevoren al duidelijk was dat er een meerderheid voor het wetsvoorstel in de Tweede Kamer zou zijn. Onder andere D66 en de SP stemden tegen, samen met GroenLinks. Het wetsvoorstel kreeg een groot aantal amendementen, waarvan het overgrote deel door de Tweede Kamer is afgewezen.

De Kamer nam een aantal moties aan, waaronder een motie over de evaluatie van de bewaartermijn van verzamelde gegevens en een motie om de bevoegdheid tot het verzamelen van gegevens zo gericht mogelijk uit te voeren. Daarnaast moeten er aanvullende financiële middelen voor de toezichtouders Ctivd en TIB beschikbaar komen, zodat zij hun taken 'optimaal kunnen uitvoeren'.

Vorige week vond er een debat over het wetsvoorstel plaats in de Tweede Kamer. Daarbij was er onduidelijkheid rond de term 'onderzoeksopdrachtgerichte interceptie' en wat de grenzen van dit 'sleepnet' precies zijn. In de loop van het debat bleek uit een antwoord van het kabinet op een voorgesteld amendement dat het onderscheppen van communicatie wel degelijk 'op grote schaal en stelselmatig' kan gebeuren. De diensten mogen deze bevoegdheid inzetten om zowel communicatie via de ether als communicatie via de kabel te onderscheppen.

Andere vernieuwingen van de wet zijn bijvoorbeeld het hacken van systemen via een derde partij, geautomatiseerde toegang tot databases en een uitgebreidere onsleutelingsplicht. Tweakers schreef een korte achtergrond over de belangrijkste elementen van het wetsvoorstel. Nu de Tweede Kamer het voorstel heeft aangenomen, is de Eerste Kamer aan zet. Zodra ook deze instemt, is de wet zo goed als aangenomen.

Tijdens het wetgevingsproces hebben verschillende partijen kritiek op het voorstel geuit, waaronder de Ctivd. Dat is het orgaan dat het toezicht op de inlichtingendiensten moet uitvoeren. De recentste kritiek was dat het voorstel niet duidelijk genoeg aangeeft waaraan precies getoetst moet worden. Andere kritiek kwam onder andere van academici en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ministers Plasterk en Hennis-Plasschaert tijdens het Wiv-debat in de Tweede Kamer