Organisaties stappen naar de rechter om aftapwet

Een coalitie van onder andere burgerrechtenorganisaties en journalisten neemt de gang naar de rechter in strijd tegen de dinsdag door de Eerste Kamer aangenomen 'aftapwet'. Twaalf organisaties scharen zich achter de coalitie maar meer partijen zouden juridische stappen overwegen.

Het PILP, wat staat voor het Public Interest Litigation Project, voert de coalitie aan en onder andere de Nederlandse Vereniging van Journalisten, Bits of Freedom en Privacy First hebben zich erbij gevoegd. PILP verwacht na de invoering van de wet een bodemprocedure te kunnen starten. Ook internetprovider BIT overweegt juridische stappen in strijd tegen de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Alex Bik van BIT waarschuwt tegenover de Volkskrant voor de gevolgen van de invoering voor de privacy en de economie. Hij verwacht economische schade omdat Nederland minder aantrekkelijk wordt voor ict-bedrijven. Daarnaast vreest hij mogelijke veiligheidsproblemen door het achterhouden van softwarelekken door de AIVD.

De Eerste Kamer nam die wet dinsdagavond aan. De wet regelt de uitbreiding van de aftapbevoegdheden van de AIVD en de militaire tegenhanger MIVD. VVD, CDA, PvDA, ChristenUnie, SGP, 50PLUS en de PVV stemden voor, de SP, D66, Partij voor de Dieren en GroenLinks stemden tegen. Op de wet is van meerdere kanten al langer kritiek. Tegenstanders spreken van de komst van een sleepnet vanwege de mogelijkheid voor de AIVD ongericht kabelinterceptie toe te kunnen passen.