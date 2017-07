Eerste Kamer steunt meldplicht ernstige ict-inbreuken vitale sector

De Eerste Kamer heeft dinsdag het voorstel voor de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity aangenomen. Onderdeel hiervan is een meldplicht voor ict-inbreuken bij aanbieders van vitale infrastructuur.

De Eerste Kamer nam dinsdag niet alleen de 'aftapwet' aan, maar deed ook het voorstel voor de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity als hamerstuk af. Niet bekend is wanneer de wet in werking kan treden, maar het NCSC, dat belast is met het bieden van hulp bij meldingen van ict-inbreuken, verwacht dat dit eind 2017 het geval zal zijn.

De meldplicht gaat gelden voor aanbieders van vitale infrastructuur, zoals energienetwerkbeheerders, drinkwaterbedrijven, telecombedrijven, banken en Rijkswaterstaat. Daarnaast gaat het om specifieke inbreuken, waarbij gedacht kan worden aan het binnendringen van belangrijke industriële beheersystemen. Een ddos-aanval valt bijvoorbeeld niet onder de meldplicht.

Bedrijven moeten de melding doen bij de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, waarna het Nationaal Cyber Security Centrum ermee aan de slag gaat. Het wetsvoorstel regelt ook het verwerken van gegevens met betrekking tot de internetveiligheid door het NCSC.