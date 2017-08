AOC brengt 24,5"-monitor met 240Hz-verversingssnelheid uit voor 599 euro

AOC heeft bekendgemaakt dat de Agon AG251FG vanaf de tweede week van augustus beschikbaar is voor 599 euro. De monitor heeft een verversingssnelheid van 240Hz, ondersteunt Nvidia´s G-Sync en heeft een responstijd van 1 ms.

Op dit moment zijn er van de monitor nog geen actuele prijzen bekend in de Pricewatch, maar de monitor moet verkrijgbaar zijn vanaf de tweede week van augustus. Fabrikant AOC gaat de monitor onder andere tonen op de Gamescom-beurs in Keulen, die vanaf 22 augustus begint.

Bij de aankondiging meldde AOC nog op zijn website dat de Agon AG251FG een resolutie van 2560x1440 pixels kan weergeven met een refreshrate van 144Hz. De maximale resolutie blijkt echter 1920x1080 pixels te zijn. De monitor is voorzien van een tn-paneel met een verversingssnelheid van 240Hz. Volgens AOC heeft het paneel een helderheid van 400cd/m² en een contrastratio van 1000:1.

Het scherm is in hoogte verstelbaar en aan de zijkant is een hoofdtelefoonhouder gemonteerd. Aan de bovenkant van de voet zit een handvat. De monitor heeft een hdmi- en displayportaansluiting, vier usb 3.0-poorten en audioaansluitingen.

AOC voorziet de monitor van filters zoals de Low Blue Light-modus, die voor minder vermoeide ogen moet zorgen. Ook is er een Shadow Control-optie, waarmee donkere delen van games lichter gemaakt kunnen worden. In maart bracht de fabrikant al de vergelijkbare AG251FZ-monitor uit. Dat model is honderd euro goedkoper en ondersteunt geen G-Sync, maar kan wel overweg met FreeSync.