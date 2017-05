Door Julian Huijbregts, dinsdag 9 mei 2017 20:51, 8 reacties • Feedback

AOC heeft een draagbare 15,6"-monitor uitgebracht met een ingebouwde standaard en een usb 3.0-aansluiting. Het scherm, dat voorzien is van een ips-paneel met een resolutie van 1920x1080 pixels, wordt ook gevoed via de usb-aansluiting.

De AOC I1659FWUX kan gebruikt worden als een externe monitor voor laptops. Aan de achterkant zit een inklapbare standaard, waarmee het scherm op een plat oppervlak gezet kan worden. De hoek is aanpasbaar van 15 tot 30 graden. Het geheel weegt 1,2kg en is 3,5cm dik.

De usb 3.0-poort is de enige aansluitmogelijkheid. Volgens AOC verbruikt het scherm 8 watt en 0,5 watt in stand-by. Het gebruikt ips-paneel heeft een maximale helderheid van 220 cd/m², een contrastratio van 700:1 en een verversingssnelheid van 60Hz.

Volgens AOC is de responstijd 25ms. Daarbij gaat het waarschijnlijk om de responstijd van zwart-naar-wit-naar-zwart. Dat zou overeenkomen met een grijs-naar-grijstijd van ongeveer 5ms. Het draagbare scherm van AOC kost in de VS zo'n 150 dollar. Omgerekend met btw is dat ongeveer 169 euro. Of het scherm ook naar Europa komt is niet bekend.