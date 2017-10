AOC brengt 31,5"-monitor met FreeSync uit voor 269 euro

AOC heeft de Q3279VWF ge´ntroduceerd, een 31,5"-monitor met een mva-paneel en een resolutie van 2560 x 1440 pixels. De monitor ondersteunt de FreeSync-technologie van AMD, om stuttering en tearing tegen te gaan.

De monitor heeft een responstijd van 5ms en een verversingssnelheid van 60Hz. Het paneel heeft een 8-bit kleurendiepte waarbij gebruik wordt gemaakt van frame rate control. Volgens AOC leidt dat tot de 'perceptie van 1,07 miljard kleuren', wat volgens de fabrikant is te vergelijken met de ervaring bij 10-bit-monitoren. Het paneel heeft een helderheid van 250cd/m² en een statische contrastratio van 3000:1.

De fabrikant heeft de monitor voorzien van flicker-freetechnologie, die het bij hoge refreshrates voor de ogen prettiger zou moeten maken om naar het scherm te kijken. Het scherm heeft een aantal enkelvoudig uitgevoerde standaardaansluitingen, waaronder dvi dual link, hdmi 1.4 en displayport 1.2. De kijkhoek bedraagt 178 graden, wat volgens AOC vergelijkbaar is met de kijkhoek bij ips-panelen. Het scherm is in staat om 98 procent van de srgb-kleurruimte weer te geven. De AOC Q3279VWF moet in november uitkomen en krijgt een adviesprijs van 269 euro.