vrijdag 17 maart 2017

AOC heeft een nieuwe gamingmonitor in zijn Agon-serie aangekondigd. Het gaat om het eerste model met een resolutie van 3840x2160 pixels. Het schermdiagonaal bedraagt 27" en er is ondersteuning voor G-Sync aanwezig.

De AOC AG271UG maakt gebruik van een ips-paneel met kijkhoeken tot 178 graden. De maximale verversingssnelheid komt neer op 60Hz. Daarnaast heeft het scherm een responstijd van 4ms en kan het een maximale helderheid van 300cd/m2 opbrengen. De contrastverhouding bedraagt 1000:1. Door de ondersteuning voor G-Sync moeten het beeldscherm en de gpu synchroon werken, zodat tearing en stotteren worden voorkomen.

Voor connectiviteit zorgen zowel een hdmi- als DisplayPort-aansluiting. Bovendien zijn er vier usb 3.0-poorten aanwezig, naast een audio-uitgang een microfoonaansluiting. Het scherm is te draaien en te kantelen, en kan in hoogte versteld worden. Aan de zijkant van het scherm is een uitklapbaar haakje aanwezig waaraan bijvoorbeeld een koptelefoon is op te hangen. AOC zegt de monitor in april van dit jaar te willen uitbrengen voor een prijs van 749 euro.