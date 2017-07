MSI komt met gebogen 24"-monitor voor gamers

MSI heeft een 24"-variant van zijn gebogen gamemonitor aangekondigd. Eerder bracht het merk al een 27"-versie uit. De Optix G24C is het tweede beeldscherm van MSI en waarschijnlijk zit ook in dit model een paneel van Samsung.

De specificaties op de MSI-website vermelden niet welk type paneel in de G24C zit. Vermoedelijk betreft het een va-paneel van Samsung, net zoals in de vorig jaar aangekondigd G27C. Het scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en zou de volledige srgb-kleurruimte kunnen weergeven. De monitor heeft een kromming van 1800R.

Verder claimt MSI een typical responstijd van 1ms, een maximale helderheid van 250cd/m² en een contrastverhouding van 3000:1. De verversingssnelheid is 144Hz en er is ondersteuning voor FreeSync. De monitor kan worden aangesloten door middel van hdmi 1.4, displayport 1.2 of dvi-d.

MSI kondigde in december vorig jaar zijn eerste monitor aan, als onderdeel van een bundel met een pc. Deze Optix G27C is inmiddels ook los uitgebracht, al lijkt het scherm nog niet leverbaar te zijn bij Europese webshops. Sommige Duitse webwinkels hebben de 27"-variant voor zo'n vierhonderd euro in hun prijslijst staan. Wat de 24"-versie gaat kosten, is nog niet bekend.