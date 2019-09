MSI komt met gebogen 27"-full-hd-monitor met 165Hz-paneel

MSI komt met een 27"-gamemonitor die is voorzien van een gebogen va-paneel met een resolutie van 1920x1080 pixels en een verversingssnelheid van 165Hz. Wanneer de monitor uitkomt en wat het scherm gaat kosten is nog niet bekend.

De MSI Optix G27C4-monitor heeft FreeSync-ondersteuning en de responstijd is 1ms volgens de fabrikant. Het scherm heeft een kromming van 1500R, wat overeenkomt met de kromming van een cirkel met een straal van 1,5 meter. Daarmee is de monitor sterker gebogen dan veel andere schermen. Een kromming van 1800R is meer gangbaar.

Het gebruikte va-paneel is afkomstig van Samsung en heeft een maximale helderheid van 250cd/m2. De contrastverhouding is volgens de specificaties 3000:1. Het paneel kan de volledige srgb-kleurruimte weergeven en 90 procent van de dci-p3-kleurruimte.

De monitor heeft een displayport 1.2a-aansluiting en twee hdmi 1.4b-aansluitingen. MSI heeft een productpagina met gegevens over de monitor op zijn website gezet, maar verder nog geen informatie gegeven over de prijs en beschikbaarheid.