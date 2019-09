JVC komt met 4k-dlp-laserprojector voor 3499 euro

JVC gaat een 4k-dlp-laserprojector uitbrengen met een helderheid van maximaal 3000 lumen. De projector kan overweg met hdr10- en hlg-beelden en heeft een Auto Tone Mapping-functie om hdr-beelden aan te passen aan omgevingslicht.

JVC's LX-NZ3-projector gebruikt een laser met een levensduur van 20.000 uur als lichtbron. Beelden worden geprojecteerd via een 0,47"- dmd die een resolutie van 1920x1080 pixels heeft. Door middel van pixel shift wordt iedere pixel steeds iets verplaatst en meerdere keren herhaald om tot een 4k-resolutie te komen.

De projector heeft een zoomlens waarmee het mogelijk is om een 100"-beeld te projecteren op een afstand tussen 3 en 4,8 meter. De maximale projectiegrootte is 200". De lens heeft een handmatige verstellingsmogelijkheid van 60 procent verticaal en 23 procent horizontaal. Het apparaat heeft afmetingen van 40,5x34,1x14,6cm en weegt 6,3kg.

Volgens een Engelstalig persbericht komt de JVC LX-NZ3 in november op de markt. Het is niet duidelijk of de projector dan ook in Nederland en België beschikbaar is. In een e-mail noemt JVC wel de euroadviesprijs van 3499 euro. De fabrikant gaat de projector volgende week demonstreren op de IFA-beurs in Berlijn.