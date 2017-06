Door Julian Huijbregts, woensdag 14 juni 2017 17:01, 28 reacties • Feedback

Dell heeft een ultra-short throw 4k-laserprojector aangekondigd die beeld met een diagonaal van 100" kan projecteren op een afstand van zo'n 10cm. Ook komt de fabrikant met een gebogen 37,5"-monitor, met een resolutie van 3840x1600 pixels en hdr10-ondersteuning.

De laserprojector kan ook een schermgrootte van 130" projecteren, maar dan moet het apparaat op een afstand van zo'n 23cm van het projectieoppervlak staan. De Dell S718QL heeft een verversingssnelheid van 120Hz, een helderheid van 5000 lumen en een contrastratio van 1300:1. Er zijn volgens Dell ook hdr-ondersteuning en een hoogcontrastmodus, waarin de contrastverhouding toeneemt tot 100.000:1.

Samen met de projector presenteert Dell zijn eerste 37,5"-monitor: de UltraSharp U3818DW. De monitor maakt gebruik van een ips-paneel, vermoedelijk afkomstig van LG. Het betreft het paneel met een resolutie van 3840x1600 pixels, dat ook door Acer, Asus en LG in monitoren is toegepast.

Dell maakt een gebogen variant van de grote 21:9-monitor. Het scherm heeft een curve van 2300R en er is ondersteuning voor de hdr10-standaard. Ook is een kvm -switch ingebouwd, zodat twee systemen aangesloten kunnen worden op het scherm.

Dell gaat de laserprojector vanaf 19 juli verkopen in de VS voor 5999 dollar. Omgerekend en inclusief btw is dat zo'n 6442 euro. De UltraSharp U3818DW is vanaf 23 juni in de VS te koop voor 1499 dollar. Omgerekend met btw komt dat neer op ongeveer 1609 euro.