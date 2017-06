Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 9 juni 2017 15:29, 15 reacties • Feedback

Optoma brengt een projector met uhd-resolutie en ondersteuning voor hdr-weergave uit voor een prijs van 1999 euro. Het model is een van een trio nieuwe modellen, waarvan de overige twee aanzienlijk hogere prijzen hebben.

De relatief betaalbare Optoma-projector is de UHD550X. Deze biedt naast de uhd-resolutie een maximale helderheid van 2800 ansi-lumen en ondersteuning voor de weergave van diagonalen van 26,45" tot en met 302,2". De opgegeven levensduur van de lamp is 15.000 uur en de geadverteerde contrastratio bedraagt 500.000:1. De beamer is voorzien van hdmi 2.0, hdmi 1.4 met mhl, vga, usb-a, s/pdif, rj45 en rs232. Verder zijn 8W-luidsprekers geïntegreerd.

Daarnaast brengt Optoma de meer high-end UHD60 en UHD65 uit. Deze bieden dezelfde resolutie, uit- en ingangen en levensduur van de lamp. Bij de UHD60 is de maximale helderheid 3000 ansi-lumen en de contrastratio 1.000.000:1, en bij de UHD65 is dat respectievelijk 2200 ansi-lumen en 1.200.000:1. De UHD60 gaat 2499 euro kosten en de prijs van de UHD65 bedraagt 3299 euro.